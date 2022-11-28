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Новости Канада намерена усилить борьбу с иностранным вмешательством

Канада намерена усилить борьбу с иностранным вмешательством

Виктория Христова Ноя 28, 2022 Новости, Новости Канады, Политика Оставить комментарий 16 Просмотров

Канада должна усилить противодействие иностранному вмешательству, заявила глава МИД страны Мелани Жоли

Канада должна усилить противодействие иностранному вмешательству, заявила глава МИД страны Мелани Жоли 27 ноября в интервью Global News. «Если говорить об иностранном вмешательстве, то нам нужно делать больше для борьбы с ним», — заявила министр.

Канада намерена направить на усиление такой борьбы 150 миллионов канадских долларов (111,9 миллиона долларов США). В том числе средства пойдут на углубление работы разведывательных служб. Канадский министр подчеркнула, что отдельное внимание нужно уделить “онлайн-вмешательствам”, включая противодействие дезинформации. Как отметила Жоли, иностранное вмешательство недопустимо и Оттава не позволит “никаким иностранным государствам вмешиваться в дела” Канады.

До этого Global News, ссылаясь на источники, сообщал, что сотрудники канадской разведки предупредили премьер-министра страны Джастина Трюдо, что Китай якобы преследует Канаду в рамках обширной кампании иностранного вмешательства. По их словам, она включает в себя финансирование подпольной политической сети. Пекин в ответ на это заявил, что Китай не интересуется внутренними делами Канады и Оттава должна прекратить делать заявления, наносящие ущерб отношениям между двумя странами.
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