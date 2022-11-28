Канада намерена усилить борьбу с иностранным вмешательством

Канада должна усилить противодействие иностранному вмешательству, заявила глава МИД страны Мелани Жоли

Канада должна усилить противодействие иностранному вмешательству, заявила глава МИД страны Мелани Жоли 27 ноября в интервью Global News. «Если говорить об иностранном вмешательстве, то нам нужно делать больше для борьбы с ним», — заявила министр.

Канада намерена направить на усиление такой борьбы 150 миллионов канадских долларов (111,9 миллиона долларов США). В том числе средства пойдут на углубление работы разведывательных служб. Канадский министр подчеркнула, что отдельное внимание нужно уделить “онлайн-вмешательствам”, включая противодействие дезинформации. Как отметила Жоли, иностранное вмешательство недопустимо и Оттава не позволит “никаким иностранным государствам вмешиваться в дела” Канады.

До этого Global News, ссылаясь на источники, сообщал, что сотрудники канадской разведки предупредили премьер-министра страны Джастина Трюдо, что Китай якобы преследует Канаду в рамках обширной кампании иностранного вмешательства. По их словам, она включает в себя финансирование подпольной политической сети. Пекин в ответ на это заявил, что Китай не интересуется внутренними делами Канады и Оттава должна прекратить делать заявления, наносящие ущерб отношениям между двумя странами.