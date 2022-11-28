Офисные башни в центре города продолжают пустеть

Пустые стулья, огромные помещения, в которых можно встретить лишь горстку рабочих : вот портрет нескольких зданий в центре Монреаля.

Пустые стулья, огромные помещения, в которых можно встретить лишь горстку рабочих : вот портрет нескольких зданий в центре Монреаля.

С массовым внедрением телеработы многие компании сократили площадь помещений, которые они арендуют. Уровень вакантных площадей в офисных башнях удвоился с 2020 года и составил почти 18%, и он может продолжать расти.

Монреальская компания Cook It, специализирующаяся на готовых блюдах и готовых блюдах, хорошо иллюстрирует эту тенденцию. Несмотря на то, что компания активно расширяется, в январе следующего года она перенесет свою штаб-квартиру с улицы Шербрук в помещения в три раза меньшего размера, расположенные в Старом Монреале.

« Мы увеличиваем площадь с 12 000 квадратных футов (почти 1115 квадратных метров) до 4500 квадратных футов (418 квадратных метров), но это будет стоить нам примерно столько же», – говорит президент и соучредитель Cook It Джудит Фетцер.

Поскольку сотрудники большую часть времени работают из дома, компания решила переехать из здания, которое сильно нуждается в ремонте, в более престижное здание.

« Это действительно для того, чтобы улучшить восприятие “сотрудника”, это первое, что нужно сделать. Это значит предложить что-то привлекательное, гостеприимное, чтобы у людей действительно был вкус приходить »

Партнер Avison Young, брокер по недвижимости Лоран Беннарус отмечает, что несколько компаний принимают аналогичные решения. Люди обменивают два квадратных фута в обычном здании на один квадратный фут в здании более высокого класса, и в конечном итоге стоимость проживания для них одинакова. Это переход к качественным продуктам.

Но в конечном итоге арендуемые площади сокращаются. В деловом районе доля вакантных площадей в офисных башнях увеличилась с 9% до 18% С начала пандемии.

« Это означает, что в центре Монреаля у вас есть трехкратный эквивалент освобожденного 1-го места Виль-Мари».

И офисы продолжают пустеть. Когда истекает срок действия их договоров аренды, обычно на срок от 5 до 10 лет, многие компании избавляются от лишнего пространства, которое у них есть. По словам Лорана Беннаруса, в среднем мы наблюдаем сокращение арендуемых площадей на 20-30%.

В секторе офисных помещений уровень вакантных площадей в 10 % считается точкой равновесия на рынке. До пандемии это было выгодно домовладельцам, а затем практически в одночасье изменилось в пользу арендаторов.

Чтобы привлечь и удержать своих клиентов, владельцы должны снизить цену аренды и предлагать все более значительные стимулы, говорит вице-президент CBRE в Монреале Кристиан Шарбонно.

Это конкуренция, это открытый рынок. Если арендатор решит переехать в одно здание, а не в другое, арендодатель скажет : Я готов дать тебе 100 долларов за квадратный фут, чтобы ты мог переехать в мое помещение, и я, возможно, дам тебе бесплатную аренду на 12, если не на 24 месяца.

В этом контексте здания, которые находятся в менее выгодном положении или стареют, будут заброшены. Мы собираемся увидеть реконструкцию, и мы уже видели это с несколькими зданиями здесь, в Монреале,-подчеркивает первый вице-президент и генеральный директор CBRE в Монреале Рут Фишер.

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Ольга Успенская

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