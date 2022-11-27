Писатель из Квебека, которому присуждена премия за лучший французский язык, вынужден от премии отказаться

Большой приз уходит к другому, потому что писатель болен и не может добраться до Франции.

Абсурдный случай только что произошёл при выборе победителей конкурса на лучшее произведение на французском яыке. Конкурс проходит в городе Брив (Brive) под эгидой Французской Академии и Академии Гонкур – самых престижных научных и литературных организаций Франции.

Жюри конкурса присудило Большой Приз за лучший французский язык писателю из Квебека Виктору-Леви Больо (Victor-Lévy Beaulieu). Он не только был признан автором лучшего произведения на французском языке, но и должен был получить десять тысяч евро, которые являются частью приза.

Виктор-Леви Больо стал первым в истории квебекцем, заслужившим такую награду.

Но не тут-то было. По условиям конкурса, победитель обязан явиться на вручение награды лично, никаких исключений, назначения представителя, общения онлайн не допускается. А писатель, живущий на севере Квебека, в городе Труа-Пистоль (Trois-Pistoles), не в состоянии добраться до Франции. Он даже в город Квебек или в Монреаль выбраться не может, так как здоровье ему не позволяет покидать дом. Посему, после неудачных попыток прояснить ситуацию, писатель, удостоенный приза за лучшее произведение на французском языке, был вынужден отказаться от премии.

Но факт есть факт – лучший французский язык у квебекского писателя! И этот факт не оспоришь.