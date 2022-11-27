Существование системного расизма в Квебеке теперь не вызывает сомнений. Только вот доказательство пришло с неожиданной стороны

Университет отказывается брать на работу преподавателя “неправильного цвета” и “неправильной” ориентации – тот белый и не гей.

Дебаты о том, существует ли системный расизм в Квебеке, можно считать завершёнными (под термином “системный расизм” подразумевается реальная политика, направленная на дискриминацию представителей определённых народов, цвета кожи, меньшинств при приёме на работу, оплате труда, определении льгот, наказаниях и т.д. и т.п.)

Университет имени монсеньёра Лаваля успешно продемонстрировал наличие пресловутого системного расизма (Université Laval – этот Вуз, первый в франкоязычный университет в Квебеке, созданный более полутора веков назад, носит имя первого епископа Квебека и к городу Лаваль имеет лишь то отношение, что и город назван в честь того же епископа).

Против этого ВУЗа подана официальная жалоба в связи с вопиющим нарушением администрацией ВУЗа всех правил и законов в отношении расизма. А именно:

Ещё в ноябре 2021 года Университет Лаваль опубликовал обычное и стандартное объявление приглашении на преподавательскую работу на кафедру истории соответствующего специалиста. После перечисления обычных требований (образование, публикации, стаж работы, опыт работы с учащимися и тому подобное), Университет явно и чётко сформулировал следующее требование: “Будут рассматриваться только кандидатуры ли, которые принадлежат к одной из следующих категорий: женщины, представители коренного населения, инвалиды и лица, относящиеся к меньшинствам (minorité visible). Под термином minorité visible однозначно понимаются афроканадцы или выходцы из Азии.

Нет никаких сомнений в том, что в объявлении о приёме на работу чётко указывается, что лица европейского происхождения, с белым цветом кожи, не будут приняты, и их заявки рассматриваться не будут. То есть, речь о вопиющем случае расизма – человек с определенным цветом кожи, определенного происхождения, заведомо исключается и дискримируется.

Профессор истории Фредерик Бастиен (Frédéric Bastien), преподаватель истории в колледже Dawson, ознакомившись с объявлением, увидел явное проявление расизма, но выждал год, наблюдая за развитием ситуации дав время университету признать ошибку и сурово наказать виновных в сиистемном расизме. Но бесполезно, никаких извинений, пояснений, изменений в тексте сделано не было.

Теперь профессор решил подать жалобу. 31 октября 2022 года о официальное обратился в одну из комисссий программы защиты прав человека в Канаде, с формулировкой: … Подобный текст нарушает мои права. Раз я белый и гетеросексуальный, а не гей, я не могу претендовать на работу, это ли не расизм?

Правительство же Оттавы пока жалобы рассматривает, но исходя из того, что именно оно установило квоты, согласно которым, на разных должностях к 2029 году в Канаде должны работать 50,9% женщин, 22% заметных меньшинств, 7,5% инвалидов и 5% представителей коренных народов, а такое соотношение далеко не достигнуто, жалоба удовлетворена не будет.

Профессоров назначают по цвету кожи и происхождению? Тем хуже для уровня преподавания, но кого это интересует. Зато упоминаемый университет славится борьбой за экологию, а в Канаде правильное соотношение в предподаветельском составе стремится к совершенству.