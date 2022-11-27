Совет по покупке первой недвижимости нынешнем рынке

Пара из Оттавы начала поиски еще до пандемии, но несколько раз оказывалась в стороне из-за быстрого роста цен на недвижимость, повышения процентных ставок и ужесточения правил ипотеки.

Россу Дэвисону и его жене потребовалось три года, чтобы купить свой первый дом. Пара из Оттавы начала поиски еще до пандемии, но несколько раз оказывалась в стороне из-за быстрого роста цен на недвижимость, повышения процентных ставок и ужесточения правил ипотеки. “Это было похоже на постоянно развивающуюся игру”, – иллюстрирует Росс Дэвисон. Вещи всегда просто выпрыгивали за пределы досягаемости» Прошлой весной, когда у них родился ребенок, пара в конечном итоге сократила свой список желаний и сделала предложение о загородном доме.

«По иронии судьбы, мы видели эти устройства, когда начали поиск, но мы не хотели делить стену,-вспоминает он. В итоге мы купили его три года спустя за двойную цену» Впервые покупатели жилья в Канаде столкнулись с самым сложным рынком недвижимости за последние несколько поколений. Стремительный рост цен на жилье и резкое повышение процентных ставок привели к тому, что доступность достигла наихудшего уровня за последние десятилетия, вынудив некоторых первых покупателей жилья полностью уйти с рынка, отмечается в отчете td Economic Services. Покупатели жилья, впервые приобретающие жилье, традиционно составляют более половины всех покупок. Но эта доля снизилась с начала пандемии, достигнув минимума в 46,8% в июне 2021 года. По данным TD, инвесторы в недвижимость и владельцы нескольких объектов недвижимости компенсировали разницу.

Несмотря на то, что цены на жилье начинают снижаться, общая доступность не улучшилась. “Снижение цен не компенсировало эффект повышения процентных ставок”, – отмечает экономист Роберт Хог из Королевского банка. Наш показатель доступности продолжает ухудшаться».

Эксперты по недвижимости говорят, что многим начинающим покупателям требуется больше времени для обучения, чем обычно. Тем не менее, есть советы и рекомендации, которые могут помочь, уверяют они. “Мечта о домовладении не умерла”, – утверждает Роберт Хог. Я думаю, что этого все еще можно достичь, проявив гибкость в отношении того, когда это должно быть достигнуто, и в какой форме это будет принято». По мнению Деспины Занганас, агента по недвижимости PSR Brokerage из Торонто, первый звонок, который должен сделать каждый потенциальный покупатель в первый раз, – это звонок от агента по недвижимости.

«Люди часто ждут слишком долго, чтобы попытаться найти агента по недвижимости, – утверждает она. Я предлагаю обратиться к агентам по недвижимости за год до того, как планируется совершить покупку”» Покупатели часто полагаются на сарафанное радио, чтобы найти агента по недвижимости, но Деспина Занганас считает, что ходить по магазинам важно. «Важно найти кого-то, с кем мы общаемся и кто нам подходит»,-объясняет она. Следующий шаг – определить, что мы можем себе позволить, – продолжает Деспина Занганас.

«У меня были покупатели жилья, впервые купившие жилье, которые сказали, что хотят купить дом в (богатом районе Торонто) Роуздейле, и у них был бюджет в 900 000 долларов”,-вспоминает она. Ипотечный агент поможет правильно установить ожидания» «Они также сообщат о любых дополнительных расходах на закрытие. Часто первые покупатели не думают о дополнительных услугах».

Федеральное правительство запустило несколько программ, направленных на оказание помощи первым покупателям. Недавно объявленный безналоговый сберегательный счет для первой покупки недвижимости (CELIAPP) позволяет новым покупателям сэкономить 40 000 долларов без уплаты налогов на покупку первого дома в Канаде. «Это эффективный способ внести первоначальный взнос за первый дом», – считает Джеймс Лэрд, главный исполнительный директор Ratehub.ca и президент ипотечного кредитора CanWise.

Это улучшение по сравнению с планом домовладения (RAP), который позволяет канадцам снимать до 35 000 долларов из зарегистрированного плана пенсионных накоплений для первоначального взноса, который должен быть погашен в течение 15 лет с момента получения кредита, объясняет он. Новый зарегистрированный план должен начаться в следующем году, но Джеймс Лэрд отмечает, что пройдет несколько лет, прежде чем он поможет покупателям. Еще одна новая программа, называемая стимулом для приобретения первой недвижимости, предлагает до 10% на покупку нового дома через государственную ипотеку с долевым участием. Но Джеймс Лэрд рекомендует новым покупателям избегать этой схемы, подчеркивая, что совместное владение домом с правительством-это «странный» сценарий, который может привести к пагубным последствиям.

«Мы считаем, что это довольно вредно”,-утверждает он. Правительство становится совладельцем ( … ) оно не оплачивает расходы на содержание и налоги на недвижимость, но разделяет потенциальную оценку. Мы находим это несовершенным во многих отношениях”» Ипотечное страхование канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL) позволяет покупателям вносить небольшой первоначальный взнос в обмен на комиссию до 4%. «Сборы ясны и незамедлительны, и нет никакой путаницы в отношении того, кому что принадлежит», – подчеркивает Джеймс Лэрд.

Однако ипотечное страхование доступно только для объектов недвижимости с покупной ценой менее 1 000 000 долларов. Джеймс Лэрд считает, что этот максимум должен быть выше в таких городах, как Торонто и Ванкувер. “Правительство не заинтересовано в том, чтобы помогать состоятельным людям покупать дома стоимостью в несколько миллионов долларов”, – отмечает Лэрд. Но люди, которые покупают двухквартирный дом в Торонто за 1,2 миллиона долларов без парковочного места, не являются состоятельными людьми, являющимися членами развлекательного клуба. Они пытаются найти дом для своей семьи”»

Между тем, даже после того, как домовладение, наконец, будет в пределах досягаемости, первые покупатели жилья должны ожидать, что почувствуют «абсолютно небольшое расстройство желудка», предупреждает он. «Нормальный опыт покупки первого дома – это эмоциональные американские горки». Агент по недвижимости Деспина Занганас соглашается и отмечает, что покупатели жилья, впервые покупающие жилье, «действительно боятся потерять рубашку и принять неправильное решение». «Я всегда предупреждаю их, что как только они подпишутся на пунктирную линию, они будут беспокоиться, что это худшая ошибка в их жизни. Все проходят через это». Теперь, когда они приветствовали свою маленькую дочь и поселились в своем новом таунхаусе, Росс Дэвисон и его жена Кэтрин Макдональд вздохнули с облегчением. «Часть волшебства необходимости быть строгим в наших исследованиях заключается в том, что мы действительно познакомились со всеми небольшими районами Оттавы», – отмечает Кэтрин Макдональд. «Мы открылись вещам, о которых никогда раньше не задумывались, и попали туда, где мы действительно счастливы».

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