Новогодняя ёлка: когда она появилась и чем ее украшали раньше?

Вполне вероятно, что взрослые любят ёлку не только за её эстетическое оформление, но и за свои детские воспоминания и за возможность хотя бы на период новогодних праздников вновь ощутить себя беззаботным ребёнком.

Кто на свете всех милее, всех нарядней и светлее в Новогоднюю ночь? Желаете узнать об интересных традициях ставить ёлку, украшать её игрушками и свечами? Какой праздник может быть без этого вечнозелёного дерева? А вокруг чего водить хороводы и где прятать подарки, как не под ёлкой? Кажется, что так было всегда и сложно себе представить Новый год без лесной гостьи. Предлагаем вам совершить путешествие в прошлое, чтобы узнать, а откуда пришла к нам традиция наряжать ёлочку?

Люди в древние времена верили в то, что существуют магические силы. Ими наделяли зверей, разных существ и деревья. Среди ветвей могли прятаться различные духи, как добрые, так и злые. С ними лучше было жить в мире, а для этого духов требовалось умиротворить. Поэтому нет ничего удивительного в том, что деревья использовали в самых разных культах и обрядах. В качестве подношений ветвистым покровителям преподносили сладости и фрукты. К ним обращались с молитвами и просили о защите.

Почему же тогда предпочтение было отдано именно ёлке, а не иному дереву?

Отчасти это потому, что красавица имеет свойство оставаться вечно зелёной, в независимости от того, какое наступает время года. А, следовательно, не зря является символом жизни вечной. К тому же с ней связана красивая легенда, которая зародилась в Германии. И главным героем в этой истории является Мартин Лютер. В канун Рождества он возвращался домой. Небосвод светился невероятной иллюминацией звёзд. Это так впечатлило путника, что он решил сотворить подобную красоту собственными руками. На ветвях ёлочки расставил свечи, а верхушку украсил звездой. Той, которая освещала путь к пещере Иисуса.

В Центральной Европе существовала традиция украшать дерево плодами груши, яблони, сливы, сваренными предварительно в меду.

Было задумано, что к празднику почки на веточках должны были распуститься, но это происходило не всегда. Люди, веря в приметы, считали замершее дерево плохим знаком. Поэтому вскоре стали наряжать исключительно зелёную красавицу. Эта традиция захватила Австрию, Англию, Данию и Голландию. А Америка узнала о ней благодаря эмигрантам.

Как появилась ёлка на Руси?

В России же новогоднюю ель ввёл Петру I. Он ещё в молодости видел у своих немецких друзей этот красивый обряд. Царю пришлось по душе диковинное деревце. С первого взгляда это была обычная ель, но на ней странным образом размещались и яблоки и шишки и конфеты. Это выглядело настолько забавно и умилительно, что Петр I решил ввести эту традицию и на Руси. Но его начинания были забыты до момента правления Николая Павловича, который для своей жены впервые установил ель в Аничковом дворце – год 1819. А в Санкт- Петербурге для публичного празднования торжественная ёлка была наряжена в 1852 году. Следует отметить, что у настоящей любимицы имелись и недоброжелатели. Вначале в лице православной церкви, а затем в лице советского правительства. Священный синод не одобрял ёлку, сам обычай причислялся к чуждому и языческому для народа русского.

Большевики же, когда оказались у власти, тоже нанесли запрет не только на Рождество, но и на то, чтобы наряжать ёлку, поскольку считали её неизменным атрибутом праздника. Но традиция уже настолько понравилась и прижилась, что искоренить её бесследно оказалось не так просто. Вечнозелёное дерево устанавливали даже тайно. Тогда советская власть проявила мудрость. И было решено просто переиначить традицию. Ёлка получила помилование, но вернулась в дома уже несколько в ином наряде – с пятиконечной звездой на макушке, которая являлась символом победы идей коммунизма.

В 1935 году при поддержке Постышева Павла в Доме Союзов был организован праздник для детей с участие Новогодней красавицы. С условием того, чтобы люди отказались называть дерево рождественским. А первое января получил статус выходного дня. С тех пор ёлка больше не покидала дома своих почитателей и каждый год, вплоть до наших дней, является в гости ко взрослым и детям.

Чем украшали ёлку раньше?

Украшали ёлку практически всегда, и чего только не придумывали для этой цели. В честь Евы и Адама на ветви помещали яблоки – символ плодородия, яйца – символ жизни и гармонии и орехи, считающиеся символом непостижимости промысла Творца. Люди верили, что такие украшения смогут отвести злых духов, поэтому зелёные ветви принято было устанавливать поближе к дверям. Сейчас прилавки магазинов поражают обилием выбора новогодних игрушек. Фетровые, стеклянные, пластмассовые, деревянные – на любой выбор и вкус. Но для детей самыми любимыми считаются съедобные. Именно такими и были первые украшения в России. Их делали из обыкновенного теста и заворачивали в фольгу. Цвет её мог быть серебристый и золотистый. Не обходилось и без конфет. Правда ёлка рисковала остаться без половины своего убранства, поэтому за детишками нужен был глаз да глаз.

Затем в страну стали завозить изделия из Германии – стеклянные расписные шары. При чём первые из них весили довольно много. Широкое применение в народе получили картон и вата. А вместо известных теперь лампочек ставили просто свечи. Правда такое соседство открытого огня и ваты часто заканчивалось пожаром. С новогодним дождиком тоже связана одна из легенд. У одной бедной женщины не было денег, зато было много детей. Она не знала чем ей украсить ёлку и на помощь пришли пауки. Пока семья спала, искусники обвили своей паутиной всё дерево, а боги посеребрили её. И мать и дети проснувшись, были невероятно рады столь диковинному преображению.

Этими сказками можно делиться с близкими людьми под мерцание разноцветных огоньков, ведь именно в такие моменты родители и дети становятся ближе, игрушки оживают и происходят чудеса. Мало кто знает, что у известной всем ёлочки имелся свой предшественник – это пирамида, сделанная из дерева. Её обвешивали милыми украшениями и растениями. А подарочки и сладости можно было разложить по полочкам. Вероятно, что у каждого члена семьи она была своя. И в Германии и в северной Европе пирамида считалась неизменным атрибутом праздника. Но согласитесь, пушистая, сверкающая ель куда лучше.

Вполне вероятно, что взрослые любят ёлку не только за её эстетическое оформление, но и за свои детские воспоминания и за возможность хотя бы на период новогодних праздников вновь ощутить себя беззаботным ребёнком.