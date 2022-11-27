Пять продуктов для повышения иммунитета: они доступны любому из нас

В период холодов организм постепенно истощает свои ресурсы витаминов и микроэлементов, и если их постоянно не пополнять, могут страдать настроение и работоспособность, снижается иммунитет и могут преследовать простуды.

В период холодов организм постепенно истощает свои ресурсы витаминов и микроэлементов, и если их постоянно не пополнять, могут страдать настроение и работоспособность, снижается иммунитет и могут преследовать простуды. Не все могут похвастать тем, что их питание разнообразно и богато свежими овощами или фруктами, а таблетки для стимуляции иммунной системы принимать не хочется, неизвестно, какими последствиями они обернутся в последующем. Поэтому поговорим о стимуляторах иммунитета растительного происхождения. Среди них выделим пять наиболее активных и эффективных.

Никто не станет спорить, что полноценное и разнообразное, здоровое питание будет способствовать укреплению здоровья в целом и иммунитета в частности. Особенно полезны свежие плоды, выращенные в своем регионе и богатые витаминами и минеральными компонентами, которых так не хватает в период холодов.

Избыток в рационе питания жирных и жареных, плотных продуктов, прошедших длительную термическую обработку, насыщенных различными добавками химического происхождения – красителями, консервантами, стабилизаторами и прочими компонентами, раздражающе влияет на пищеварение и ведет к подавлению роста полезных микробов в кишечнике, что также ослабляет иммунную защиту.

Полезные овощи: чеснок и лук

Эти овощи обладают ярким и резким ароматом и специфическим вкусом, активно используются в кухнях разных стран. В свое время за счет активного употребления лука и чеснока боролись с чумными эпидемиями, защищались от гриппа в средневековой Европе и Азии. Хотя сегодня существуют различные препараты, влияющие на иммунитет, эти овощи не потеряли своей актуальности, их широко применяют в холодное время года для защиты от простуды. Ученые изучали свойства и состав чеснока, признав, что у него имеются противоопухолевые, иммуноукрепляющие и противовоспалительные эффекты, а за счет фитонцидов, придающих этому овощу его характерный аромат, реализуется бактерицидный эффект. Естественно, что все эти эффекты не столь выражены как у лекарств и химических соединений, но употребление в пищу этих овощей это естественная и мягкая стимуляция иммунитета, без форсирования и избыточных влияний. Надеяться только на эффект чеснока или лука, не проводя остальных профилактических мероприятий не стоит, но в комплексе с правильным питанием, физической активностью и частым пребыванием на свежем воздухе эффекты будут более выраженными.

Имбирь: витамины, биологически активные соединения

Корень имбиря давно известен своими полезными свойствами, его применяли еще в древнем Китае, залечивая раны и помогая восстановить силы. В области корня растения сконцентрированы не только витамины и минеральные компоненты, но и эфирные масла, биологически активные соединения, влияющие на обмен веществ и иммунитет. Имбирь имеет специфический аромат и вкус, обладает бактерицидным эффектом, стимулирует пищеварительные функции, стимулирует отделение пищеварительных соков. Он активизирует обменные процессы, для укрепления иммунитета полезны напитки с имбирем и блюда, в которые его добавляют. Наиболее известным напитком для укрепления иммунитета считают имбирный чай с лимоном и медом.

Чтобы чувствовать себя лучше, меньше болеть и укрепить иммунитет, важно не только пересмотреть питание в пользу его натуральности, но и добавить к рациону некоторые продукты, которые считают несомненными лидерами в стимуляции естественной иммунной защиты. Их можно употреблять как отдельно, ток и использовать для приготовления различных блюд.

Цитрусы: полезные фрукты

Все фрукты, относящиеся к группе цитрусовых богаты витаминам, особенно аскорбиновой кислотой, стимулирующей иммунитет. Но лидером среди всех фруктов по ее содержанию и полезным свойствам по праву считается лимон. За счет кислого вкуса стимулируется слюноотделение и аппетит, его широко применяют в кулинарии. Особенно популярны эти фрукты в приготовлении горячих напитков и прохладительных. В отношении иммунитета его влияние реализуется за счет высокого содержания витаминов, особенно витамина С, но при контакте воздухом либо по действием высоких температур он разрушается. Поэтому эти фрукты полезно употреблять сразу после выдавливания сока или нарезки, и лимоны нужно не добавлять дольками в горячий чай, а пить вприкуску. Даже пара долек лимона в день поможет взбодриться и получить порцию витаминов.

Целебный мед для иммунитета

Пчелы производят этот целебный продукт питания из цветочной пыльцы, и его с древности используют для укрепления иммунитета и восстановления сил. Натуральный мед обладает помимо этого антистрессовым и противовоспалительным действием, стимулирует заживление ран. Разные сорта меда обладают несколько разным составом, но все они содержат витамины, антиоксиданты и биологически активные соединения, благотворно влияющие на организм. Но мед полезно употреблять не размешав его в горячем чае (так он теряет свои полезные свойства), а употребляя ложечкой внутрь, запивая травяным чаем или отваром. Полезен мед как в лечении простуды, так и в профилактике ОРВИ.

Полезные свойства кефира

Этот напиток особенно полезен ослабленным и болеющим людям, тем, кто страдает проблемами пищеварения и детям. Особая закваска, придающая кефиру его вкус и текстуру, помогает работе кишечной флоры, поддерживает ее рост, помогает усваивать витамины и кальций, стимулирует местный кишечный иммунитет и защищает от опасных микробов, подавляя их размножение в кишечнике.

Кроме того, кефир регулирует стул, содержит полезные для здоровья белки в гипоаллергенной форме (в отличие от цельного молока), содержит кальций и другие полезные минералы, витамин Д. Наиболее вкусным и полезным является суточный кефир, они обладает низкой кислотностью, послабляет стул и нормализует перистальтику. Стакан свежего кефира в сутки позволяет чувствовать себя лучше и бодрее.