Стадо квебекских коров подняло восстание против дискриминации со стороны двуногих и ушло в леса. За делом удравших коров следит даже Сенат Канады

Несколько десятков коров ушли в леса, и вся квебекская общественность (и даже Сенат Канады) с замиранием сердца следит за похождениями бурёнок.

Мы уже писали буквально пару дней назад от наглом рыжем коте, который пытался избежать заслуженного наказания за разбитую чашку или откусанный кусок праздничной индейки, укрывшись в чемодане путешественника, отправлявшегося в Европу. И если бы не бдительность работников нью-йоркского аэропорта, кто знает, что бы ещё натворил Рыжий, прокравшийся в качестве незаконного беженца на старый континент.

Но квебекские коровы оказались под стать американскому коту! И доказали первенство Квебека в битве животных за свои права. История стада, ушедшего в леса в районе Мориси (Mauricie) облетела все квебекские газеты, стала притчей во языцах, а в пятницу, 26 ноября даже в канадском Сенате её упомянули.

Одним словом, ещё в июне (по некоторым данным — в июле) стадо из двух десятков молодых бурёнок прорвало заграждение из колючей проволоки, которым бессердечные двуногие оградили их загон. Юные тёлки вырвались на свободу и скрылись в густых лесах Мориси. С тех пор коровы совершают партизанские налёты на поля местных фермеров, но при попытках их перехватить, тут же скрываются в непроходимой чаще. Жители их замечают в разных местах и, судя по всему, партизанский отряд стремительно передвигается по территории большого района, не давая себя окружить и захватить.

Хозяева стада жалуются на то, что власти не предпринимают активных попыток по возвращению беглянок (хозяева пояснили, что коровы испугались грозы, и поэтому ушли в побег, а не потому, что сладкое слово — свобода, стало для них путеводной звездой).

Президент Ассоциации сельскохозяйственных производителей Мориси, месье Жан-Себастьян Дюбе, официально возразил, заявив, что ассоциация разрабатывает стратегию ликвидации партизанского коровьего движения, доложив, что всё идёт по плану и заверив, что в ближайшее время специальная операция по возвращению беглянок в стойло будет успешно завершена.

С этой целью в местах вероятного появления коров выставляются кормушки, обрудованные некиим подобием капкана — как только корова начнёт вкушать сено, её голова застрянет в этом капкане (никакого вреда тот не причинит).

Но пока коровы-беглянки успешно уклоняются от высокоточных ударов. Зоологи полагают, что за месяцы свободного проживания коровы одичали и приобрели повадки диких зверей — например, стали весьма осторожны и недоверчивы.

Министр селького хозяйства Квебека (!) охарактеризовало ситуацию, как беспрецедентную и не исключило возможности привлечения сил правопорядка для поимки свободолюбивых коров — они могут представлять опасность для автомобилистов и даже для отдельных жителей, если вдруг испугаются встретившегося на пути человека. В течение лета, по оценкам, дикие коровы причинили ущерб на 20-25 тысяч долларов посевам сои и кукурузы, а также разграбили несколько амбаров. Да, спецоперация по поимки партизан будет сложна, но выхода нет, их надо поймать, дабы их примеру не последовали остальные бурёнки Квебека! За поимку коровы назначена награда!