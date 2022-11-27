Беспрецедентно: Квебек предлагает всем бесплатные прививки от гриппа

Однако жители, которые уже заплатили за уколы, компенсацию не получат.

Все жители Квебека теперь имеют право на бесплатную прививку от гриппа. Об этом поовтьельсво объявило в пятницу утром. Власти добавили, что этот шаг является “исключительным” и вызван особенно сильным сезоном гриппа и увеличением трафика в отделениях неотложной помощи.

Это заметное изменение прививочной политики в Квебеке – поскольку раньше вакцинация от гриппа не была бесплатным для всех. Право на бесплатную прививку имели только те, кто считался подверженным высокому риску серьезного заражения – остальное население должно было платить за неё из своего кармана.

Общественное здравоохранение Квебека настоятельно призывает людей из групп высокого риска сделать прививку. Грипп особенно опасен для тех, кому за 60, женщинам во втором и третьем триместрах беременноси и людей с ослабленной иммунной системой. Людям, живущим с соседями по дому из группы риска, также рекомендуется пройти вакцинацию.

По данным общественного здравоохранения, семьям с детьми в возрасте до шести лет и медицинским работникам также очень желательно бронировать прививки.