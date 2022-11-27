Операция Красный Нос возвращается (и ей нужны волонтеры)

А вы хотите покататься на самых разных автомобилях?

Операция Nez rouge — или операция «Красный нос», – возвращается в этом декабре.

Основанная в Квебеке служба помогает предотвратить вождение в нетрезвом виде во время праздников. В этом году после снятия ограничений COVID-19 и большего количества общественных мероприятий у организации ожидается напряженный сезон.

“Люди снова начинают выходить на улицу, ходить в рестораны, бары и все такое, и им очень нужна операция «Красный нос», чтобы безопасно вернуться домой, — говорит идейный вдохновитель Жан-Мари Де Конинк. – Я считаю, что в этом году у нас будет много звонков”.

Де Конинк придумал Nez rouge в 1984 году после того, как узнал, что более половины всех аварий со смертельным исходом были вызваны пьяными водителями. Более того, он переживает, что даже после десятилетий информационно-просветительских кампаний за руль по-прежнему садятся пьяные люди.

Хорошая новость заключается в том новость в том, что если в 80-х годах около 500 человек ежегодно умирали в результате вождения в нетрезвом виде, а сейчас это число упало примерно до 100.

Те мне менее Nez rouge ищет добровольцев, готовых помочь в этот праздничный сезон.

Чтобы воспользоваться услугой, позвоните в местную команду Nez rouge. Затем группа из трех волонтеров встретит вас на месте и отвезет домой на собственном автомобиле.