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Toyota
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Самые надёжные и самые ненадёжные марки автомобилей

Megan Jorgensen Ноя 24, 2022 В Мире, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Это интересно Оставить комментарий 44 Просмотров

Самые надёжные марки автомобилей по версии организации Consumer Reports (“Отчёты потребителей”)

Опубликован очередной годовой отчёт экспертов, оценивающих надёжность марок автомобилей.

Организация Consumer Reports (“Отчёты потребителей”), которая базируется в США, опубликовала люопытный список марок автомобилей, которые, согласно данным статистики, эксперты сочли самыми надёжными.

Список на квебекском канале TVA огласил Марио Дюмон, известный журналист и комментатор, бывший известный политик, лидер исчезнувшей партии Демократическое действие. Месье Дюмон не замечен в подтасовках, злонамеренном искажении фактов и подобных действиях, так что можно быть уверенным в том, что его команда серьёзно подошла к анализу списка прежде, чем его обнародовать в Квебеке.

На первом месте эксперты поставили Тойоту. Машина получила 80% по индексу надёжности, что весьма высокий показатель.

Второе место заняла марка Лексус (72%).

На третьем месте стоит BMW, с 65% надёжности. На четвёрое вышла Мазда, тоже с 65%, но показатель чуть ниже, чем у BMW.

По сравнению с прошлогодним списком надёжности, BMW поднялся с 13 места на 3, а Мазда сошла со второго на четвёртое.

Почётное пятое место заняла Хонда, процент надёжности которой составил 60%. Шестое место у Ауди.

В списке присутствует и Тесла, которая занимает 19ое место, чуть ниже, на 20ом месте, находится Шевроле, а на 21ом – GMC.

Мерседес-Бенц краснеет от стыда, эта марка в ныненшем списке заняла последнее место (всего в списке 24 марки).

Но лучше, ознакомиться с полным списком, которые предоставлен квебекским журналом Guide Auto. Наверняка, позиции некоторых интересных моделей вызовут ваш интерес:

  1. Toyota
  2. Lexus
  3. BMW
  4. Mazda
  5. Honda
  6. Audi
  7. Subaru
  8. Acura
  9. Kia
  10. Lincoln
  11. Buick
  12. Genesis
  13. Hyundai
  14. Volvo
  15. Nissan
  16. Ram
  17. Cadillac
  18. Ford
  19. Tesla
  20. Chevrolet
  21. GMC
  22. Volkswagen
  23. Jeep
  24. Mercedes-Benz
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