Самые надёжные марки автомобилей по версии организации Consumer Reports (“Отчёты потребителей”)

Опубликован очередной годовой отчёт экспертов, оценивающих надёжность марок автомобилей.

Организация Consumer Reports (“Отчёты потребителей”), которая базируется в США, опубликовала люопытный список марок автомобилей, которые, согласно данным статистики, эксперты сочли самыми надёжными.

Список на квебекском канале TVA огласил Марио Дюмон, известный журналист и комментатор, бывший известный политик, лидер исчезнувшей партии Демократическое действие. Месье Дюмон не замечен в подтасовках, злонамеренном искажении фактов и подобных действиях, так что можно быть уверенным в том, что его команда серьёзно подошла к анализу списка прежде, чем его обнародовать в Квебеке.

На первом месте эксперты поставили Тойоту. Машина получила 80% по индексу надёжности, что весьма высокий показатель.

Второе место заняла марка Лексус (72%).

На третьем месте стоит BMW, с 65% надёжности. На четвёрое вышла Мазда, тоже с 65%, но показатель чуть ниже, чем у BMW.

По сравнению с прошлогодним списком надёжности, BMW поднялся с 13 места на 3, а Мазда сошла со второго на четвёртое.

Почётное пятое место заняла Хонда, процент надёжности которой составил 60%. Шестое место у Ауди.

В списке присутствует и Тесла, которая занимает 19ое место, чуть ниже, на 20ом месте, находится Шевроле, а на 21ом – GMC.

Мерседес-Бенц краснеет от стыда, эта марка в ныненшем списке заняла последнее место (всего в списке 24 марки).

Но лучше, ознакомиться с полным списком, которые предоставлен квебекским журналом Guide Auto. Наверняка, позиции некоторых интересных моделей вызовут ваш интерес:

Toyota Lexus BMW Mazda Honda Audi Subaru Acura Kia Lincoln Buick Genesis Hyundai Volvo Nissan Ram Cadillac Ford Tesla Chevrolet GMC Volkswagen Jeep Mercedes-Benz