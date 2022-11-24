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Экономика Бизнес Введён в эксплуатацию самый высокий жилой дом в мире
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Новое здание, вид из облаков. Фотография с сайта строительной компании.

Введён в эксплуатацию самый высокий жилой дом в мире

Megan Jorgensen Ноя 24, 2022 Бизнес, В Мире, Меган Хорхенсен, Недвижимость, Новости, Экономика Оставить комментарий 74 Просмотров

 Построен и начал заселяться самый высокий жилой дом в мире. Желающие приобрести квартиру, становитесь в очередь

Самый высокий жилой дом в мире. Квартиры стоят по миллиону и выше. Спешите приобрести.

В Дубае введено в эксплуатацию жилое здание, которое считается самым высоким жилым домом в мире на сегодняшний день. Дом выстроен компанией Burj Binghatti Jacob & Co Residences. Небоскрёб насчитывает более ста этажей (точное количество зависит от системы подсчёта – пара нижних этажей плавно переходит из одного этажа в следующий и может считаться одним или двумя этажами. Первые (нижние) этажи занимают служебные помещения и магазины, там же расположены спа, спортзал и бассейн.

Квартиры в здании двухкомнатные и трёхкомнатные, а квартиры на уровне пентхауса представляют из себя жилые помещения нескольких уровней. Цены на двухкомнатные квартиры всего лишь миллион долларов США, а если есть желание приобрести квартирку побольше, то придётся доплатить.

Фирма Binghatti является основной строительной компанией Дубаи. Фирма Jacob & Co, которая спонсировала постройку небоскрёба, является известной в мире компанией, которая торгует дорогими часами и ювелирными изделиями.

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