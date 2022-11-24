Как кот попытался нелегально вылететь из США в Европу, но граница на замке!

В нью-йоркском аэропорту задержан злостный нарушитель, пытавшийся, наверняка, скрыться от американского правосудия за границей (небось, сметану слопал или вазу уронил).

Беспаспортный рыжий кот попытался добраться до Европы, спрятавшись в багаже. Бдительные таможенники схватили нарушителя за руку, то есть, за лапу.

В середине ноября в нью-йоркском аэропорту Кеннеди произошёл, можно сказать, вопиющий случай попытки нелегального перехода границы. Дело было так:

Когда чемодан некоего пассажира ехал на погрузку в самолёт, работники багажного отделения заметили рыжие волосы, торчащие из-за не очень плотно закрытой чемоданной молнии. На всякий случай, один работник ткнул шерсть пальцем и получил в ответ возмущённое : МЯУ! Срочно вызванные на место происшествия таможенники отнесли чемодан на просвечивание, и сканнер показал изумлённым работникам живого здоровенного кота укрывшегося в куче одежды. Чемодан вскрыли, прячущегося кота достали, тот ругался и требовал отпустить, мол, за что берёте невинную душу, сатрапы.

Пассажир, хозяин чемодана, был приглашён в кабинет, где он опознал чемодан, но вытаращил в недоумении глаза, увидев рыжее мяукающее чудо.

Не было сомнений в том, что пассажир не знал о грузе – если уж ему бы приспичило вывозить котика, то можно было взять с собой в салон или поместить в отделение для перевозки животных. Отвечая на суровые вопросы, пассажир признал, что с котом знаком, но заверил власти, что никогда не имел с ним общих дел, не замечал преступных наклонностей и никогда не слышал, чтобы кот выражал желание улететь за границу. Рыжий живёт с соседкой пассажира, который вспомнил, что та заходила к нему в тот момент, когда он укладывал чемодан, собираясь в полёт. Человек отвлёкся, после чего, запер чемодан, не заглянув внутрь. Разницу в весе в 4-5 килограммов не почувствовал, а чемодан не был забит под завязку, так что закрылся легко.

Кот же сидел тихо, не двигался и, наверняка, решил добраться до Европы нелегально, подслушав разговоры двуногих и зная, что мужчина отравляется в полёт на старый континент.

Таможенники созвонились с предполагаемой хозяйкой животного, которая удивилась звонку – она даже не знала, что подопечный ушёл в побег. Впрочем, она отсутствовала дома несколько часов.

Беглец был задержан, но после прибытия хозяйки передан ей на поруки под обязательство не совершать в дальнейшем противоправных действий, связанных с нарушением иммиграционного законодательства. К тому же, есть подозрение, что кот не вакцинирован, что недопустимо.

А вот если бы сообразил перебраться в Канаду по суху, то ведь мог удачно иммигрировать. С двуногих беженцев пример брать надо было!

(В разных источниках обстоятельства обнаружения кота излагаются с небольшой разницей, иногда утверждается, что его обнаружили при просвечивании чемодана, но эта путаница не приниципиальна и понятна – случай вопиющий!).

По этой шерсти нарушитель и был взят: