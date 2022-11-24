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Общество Животные Кот в мешке. Точнее, в чемодане. Попытка незаконного пересечения границы налицо!
Cat
Кот в мешке, точнее, кот в чемодане.

Кот в мешке. Точнее, в чемодане. Попытка незаконного пересечения границы налицо!

Megan Jorgensen Ноя 24, 2022 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Общество, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 32 Просмотров

Как кот попытался нелегально вылететь из США в Европу, но граница на замке!

В нью-йоркском аэропорту задержан злостный нарушитель, пытавшийся, наверняка, скрыться от американского правосудия за границей (небось, сметану слопал или вазу уронил).

Беспаспортный рыжий кот попытался добраться до Европы, спрятавшись в багаже. Бдительные таможенники схватили нарушителя за руку, то есть, за лапу.

В середине ноября в нью-йоркском аэропорту Кеннеди произошёл, можно сказать, вопиющий случай попытки нелегального перехода границы. Дело было так:

Когда чемодан некоего пассажира ехал на погрузку в самолёт, работники багажного отделения заметили рыжие волосы, торчащие из-за не очень плотно закрытой чемоданной молнии. На всякий случай, один работник ткнул шерсть пальцем и получил в ответ возмущённое : МЯУ! Срочно вызванные на место происшествия таможенники отнесли чемодан на просвечивание, и сканнер показал изумлённым работникам живого здоровенного кота укрывшегося в куче одежды. Чемодан вскрыли, прячущегося кота достали, тот ругался и требовал отпустить, мол, за что берёте невинную душу, сатрапы.

Пассажир, хозяин чемодана, был приглашён в кабинет, где он опознал чемодан, но вытаращил в недоумении глаза, увидев рыжее мяукающее чудо.

Не было сомнений в том, что пассажир не знал о грузе – если уж ему бы приспичило вывозить котика, то можно было взять с собой в салон или поместить в отделение для перевозки животных. Отвечая на суровые вопросы, пассажир признал, что с котом знаком, но заверил власти, что никогда не имел с ним общих дел, не замечал преступных наклонностей и никогда не слышал, чтобы кот выражал желание улететь за границу. Рыжий живёт с соседкой пассажира, который вспомнил, что та заходила к нему в тот момент, когда он укладывал чемодан, собираясь в полёт. Человек отвлёкся, после чего, запер чемодан, не заглянув внутрь. Разницу в весе в 4-5 килограммов не почувствовал, а чемодан не был забит под завязку, так что закрылся легко.

Кот же сидел тихо, не двигался и, наверняка, решил добраться до Европы нелегально, подслушав разговоры двуногих и зная, что мужчина отравляется в полёт на старый континент.

Таможенники созвонились с предполагаемой хозяйкой животного, которая удивилась звонку – она даже не знала, что подопечный ушёл в побег. Впрочем, она отсутствовала дома несколько часов.

Беглец был задержан, но после прибытия хозяйки передан ей на поруки под обязательство не совершать в дальнейшем противоправных действий, связанных с нарушением иммиграционного законодательства. К тому же, есть подозрение, что кот не вакцинирован, что недопустимо.

А вот если бы сообразил перебраться в Канаду по суху, то ведь мог удачно иммигрировать. С двуногих беженцев пример брать надо было!

(В разных источниках обстоятельства обнаружения кота излагаются с небольшой разницей, иногда утверждается, что его обнаружили при просвечивании чемодана, но эта путаница не приниципиальна и понятна – случай вопиющий!).

По этой шерсти нарушитель и был взят:

Cat valise
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