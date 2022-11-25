Фриланд заявила, что конвой свободы держал демократию в заложниках

«Конвой свободы» держит демократию в заложниках, заявила заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд

«Конвой свободы» держит демократию в заложниках, заявила заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд в ходе дачи показаний в рамках расследования Закона о чрезвычайном положении, сообщает 24 ноября сайт The Post Millenial.

Соруководитель совета Чрезвычайной комиссии Шантона Чаудхури допросила Фриланд по поводу служебной записки, распространенной в феврале, в которой она якобы сказала: «Я очень решительно настроена положить конец этой оккупации нашей демократии. Но я никогда не поддержу переговоры с теми, кто держать нашу демократию в заложниках. Ничего хорошего из этого не выйдет».

На просьбу Чаудхури объяснить этот комментарий, Фриланд сказала, что он «не требует пояснений», прежде чем начать небольшую речь.

«Я не думаю, что это здорово для демократии, для любой демократии, чтобы политика проводилась, знаете ли, под дулом пистолета, если хотите, — сказала Фриланд, — и это действительно также обесценивает взгляды и вклад всех Канадцы, которые выражают свои политические взгляды и свои политические предпочтения разными способами, например, голосованием».

Затем Чаудхури спрашивает, имеет ли она в виду конкретно «требования о вакцинах, меры общественного здравоохранения или в более общем плане», на что Фриланд ответила, признав, что она даже не помнит разговора.

«У меня нет фото- или видеопамяти о том, как именно развивался тот разговор, и, на самом деле, я не помнила, чтобы говорила это, пока не прочитала это снова, — сказала она, — но я уверена, что это верная информация».

Она продолжает: «Прочитав эту заметку, я думаю, что имела в виду комментарий, сделанный ранее в разговоре, предполагающий, что решением этой проблемы было изменение политики в отношении вакцин. Думаю, это то, на что я отвечала». Протест «Конвоя свободы», который прибыл в Оттаву в начале 2022 года, был в основном мирным мероприятием, несмотря на то, что либеральные нарративы предполагают обратное и используют эти нарративы для оправдания применения Закона о чрезвычайных ситуациях впервые с момента его создания.

Правительство Трюдо жестко подавило протесты, в то время назвав их восстанием. Правительство также использовало Закон о чрезвычайных ситуациях, чтобы заморозить банковские счета всех, кто подозревается в сопровождении конвоя или помогает ему.