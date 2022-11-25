Канадскому военнослужащему предложили эвтаназию вместо поддержки

Комитет по делам ветеранов палаты представителей Канады должен обсудить, в каком качестве MAID следует предлагать ветеранам.

Военнослужащему канадских вооруженных сил сотрудник по делам ветеранов предложил так называемую медицинскую помощь при смерти (MAID) после обращения за помощью в связи с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), сообщает24 ноября газета National Post.

Военнослужащий канадских вооруженных сил рассказал свою историю в среду в эпизоде «Подкаста о восстановлении после травм для военных, ветеранов, спасателей и их семей», во время которого он называл себя псевдонимом «Брюс», поскольку все еще находится на активной службе и опасается возмездия.

«Я страдал посттравматическим стрессовым расстройством, и в последнее время у меня было много суицидальных мыслей», — сказал Брюс ведущему подкаста Марку Мейнке, бывшему канадскому солдату и защитнику ветеранов.

Брюс объясняет, что, получив звонок от социального работника по делам ветеранов Канады (VAC), он «отчасти надеялся, что они помогут мне с переходом из армии, помогут мне найти новых врачей, как только я выйду, и помогут мне с любыми проблемами, которые у меня могут возникнуть».

«Я не ожидал, что они сообщат мне: «Эй, мы недавно выиграли судебный процесс, чтобы помочь участникам с MAID, и вы знаете, что это всегда вариант», — сказал расстроенный Брюс. «Я был немного обеспокоен тем, что, если бы они упомянули об этом кому-то еще, кому было еще хуже, чем мне, это могло бы стать небольшим толчком к краю», — добавил он.

Это вторая известная история о том, как социальные работники без подсказки рекомендовали MAID военнослужащему канадских вооруженных сил.

Напомним, в августе этого года стало известно, что соцработник дважды предлагал MAID ветеранe канадских вооруженных сил после того, как тот обратился за помощью в связи с посттравматическим стрессовым расстройством и черепно-мозговой травмой.

Неназванному ветерану якобы сказали, что MAID — лучшая альтернатива «вышибить себе мозги».

Эта история вынудила премьер-министра Канады Трюдо сделать заявление, в котором он назвал рекомендацию «неприемлемой», заявив в то время, что «ведется полное расследование того, как это произошло, и мы собираемся сделать так, чтобы это никогда не повторилось».

Комитет по делам ветеранов палаты представителей Канады должен обсудить, в каком качестве MAID следует предлагать ветеранам.