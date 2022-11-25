Банк Канады: Канада нуждается в снижении цен на жилье

Сегодня старший заместитель управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс высказала опасения по поводу финансовой стабильности. Она свела это к двум основным проблемам, которые существовуют в течение длительного времени, но накапливаются — долги домашних хозяйств и жилье. Она предупредила, что ближайшие месяцы могут принести некоторую проблемность домовладельцам, но необходимо восстановить баланс на рынках страны.
Она подчеркнула, что ни одна из проблем не является новой, и в отчетах центрального банка эти проблемы упоминались еще в 2006 году. Отсутствие сбоев до сих пор не означает, что это не вызывает беспокойства, но как раз наоборот — уязвимость в системе накапливается. То, что могло быть незначительной проблемой еще в 2006 году, теперь стало очень серьезной проблемой, поскольку жилищное строительство поглотило экономику Канады.
Роджерс объяснила, что до пандемии существовали серьезные опасения по поводу доступности и спекуляций инвесторов. Когда разразилась пандемия, проблемы, которые были в основном между Торонто и Ванкувером, распространились по всей стране. “Менее чем за два года цены на жилье выросли более чем на 50% на большинстве рынков. А жилищная активность — количество покупаемых и продаваемых домов — была примерно на 30% выше, чем до пандемии”, – подчеркнула она.
Важный момент, поскольку это не был период слабой активности, который пытались стимулировать низкие ставки. Низкие ставки стимулировали активность сильнее, чем обычно, и рынок продолжал накачивать газ новыми стимулами.
“Мы быстро повысили процентные ставки, потому что история говорит нам, что быстрое повышение ставок дает нам наилучший шанс быстро охладить экономику и сохранить инфляционные ожидания на прежнем уровне. Это позволяет избежать перспективы более значительного увеличения в будущем”, – пояснила она.
Хотя она не стала вдаваться в подробности по этому вопросу, это хрестоматийная денежно-кредитная политика. Чем медленнее повышаются ставки при попытке охладить избыточный спрос, тем выше риск того, что процентные расходы будут включены в инфляцию. Это приводит к так называемой “инфляционной спирали”, когда инфляция и попытки ее смягчения создают цикл, который трудно разорвать.
“Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю, но есть некоторые ранние признаки того, что денежно-кредитная политика работает. К сожалению, эта корректировка не обходится без некоторой боли. Мы признаем это”, – предупредила она.
Канадские домовладельцы столкнулись с последствиями этого, особенно те, кто был введен в заблуждение, думая, что ставки будут низкими дольше. Она отметила, что небольшая доля домохозяйств, но более чем типичная, выбрала ипотеку с переменной процентной ставкой. Эти покупатели сейчас платят по ставкам, значительно превышающим ожидаемые, причем проценты поглощают большую часть платежей. Заемщики с фиксированной ставкой не сразу пострадают от повышения ставок, но при продлении они столкнутся с более высокими расходами. Короче говоря, домовладельцы скоро будут платить намного больше.
В то же время избыток кредитов, который помог повысить спрос инвесторов и цены на жилье, привел к токсичности рынка. Возвращаясь к ее исходной точке, покупатели жилья уже столкнулись с отсутствием доступности, усугубленной 50%-ным ростом цен на жилье.
“Нам нужно снизить цены на жилье, чтобы восстановить баланс на рынке жилья Канады и сделать владение жильем более доступным для большего числа канадцев”, – сказал заместитель губернатора. Добавляя: “Но более низкие цены на жилье могут усилить стресс для тех людей, которые приобрели его недавно. У них сократится собственный капитал, и это может ограничить их возможности по рефинансированию”.
Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы