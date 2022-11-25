Банк Канады: Канада нуждается в снижении цен на жилье

Сегодня старший заместитель управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс высказала опасения по поводу финансовой стабильности

Сегодня старший заместитель управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс высказала опасения по поводу финансовой стабильности. Она свела это к двум основным проблемам, которые существовуют в течение длительного времени, но накапливаются — долги домашних хозяйств и жилье. Она предупредила, что ближайшие месяцы могут принести некоторую проблемность домовладельцам, но необходимо восстановить баланс на рынках страны.

Она подчеркнула, что ни одна из проблем не является новой, и в отчетах центрального банка эти проблемы упоминались еще в 2006 году. Отсутствие сбоев до сих пор не означает, что это не вызывает беспокойства, но как раз наоборот — уязвимость в системе накапливается. То, что могло быть незначительной проблемой еще в 2006 году, теперь стало очень серьезной проблемой, поскольку жилищное строительство поглотило экономику Канады.

Роджерс объяснила, что до пандемии существовали серьезные опасения по поводу доступности и спекуляций инвесторов. Когда разразилась пандемия, проблемы, которые были в основном между Торонто и Ванкувером, распространились по всей стране. “Менее чем за два года цены на жилье выросли более чем на 50% на большинстве рынков. А жилищная активность — количество покупаемых и продаваемых домов — была примерно на 30% выше, чем до пандемии”, – подчеркнула она.

Важный момент, поскольку это не был период слабой активности, который пытались стимулировать низкие ставки. Низкие ставки стимулировали активность сильнее, чем обычно, и рынок продолжал накачивать газ новыми стимулами.

“Мы быстро повысили процентные ставки, потому что история говорит нам, что быстрое повышение ставок дает нам наилучший шанс быстро охладить экономику и сохранить инфляционные ожидания на прежнем уровне. Это позволяет избежать перспективы более значительного увеличения в будущем”, – пояснила она.

Хотя она не стала вдаваться в подробности по этому вопросу, это хрестоматийная денежно-кредитная политика. Чем медленнее повышаются ставки при попытке охладить избыточный спрос, тем выше риск того, что процентные расходы будут включены в инфляцию. Это приводит к так называемой “инфляционной спирали”, когда инфляция и попытки ее смягчения создают цикл, который трудно разорвать.

“Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю, но есть некоторые ранние признаки того, что денежно-кредитная политика работает. К сожалению, эта корректировка не обходится без некоторой боли. Мы признаем это”, – предупредила она.

Канадские домовладельцы столкнулись с последствиями этого, особенно те, кто был введен в заблуждение, думая, что ставки будут низкими дольше. Она отметила, что небольшая доля домохозяйств, но более чем типичная, выбрала ипотеку с переменной процентной ставкой. Эти покупатели сейчас платят по ставкам, значительно превышающим ожидаемые, причем проценты поглощают большую часть платежей. Заемщики с фиксированной ставкой не сразу пострадают от повышения ставок, но при продлении они столкнутся с более высокими расходами. Короче говоря, домовладельцы скоро будут платить намного больше.

В то же время избыток кредитов, который помог повысить спрос инвесторов и цены на жилье, привел к токсичности рынка. Возвращаясь к ее исходной точке, покупатели жилья уже столкнулись с отсутствием доступности, усугубленной 50%-ным ростом цен на жилье.

“Нам нужно снизить цены на жилье, чтобы восстановить баланс на рынке жилья Канады и сделать владение жильем более доступным для большего числа канадцев”, – сказал заместитель губернатора. Добавляя: “Но более низкие цены на жилье могут усилить стресс для тех людей, которые приобрели его недавно. У них сократится собственный капитал, и это может ограничить их возможности по рефинансированию”.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы