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Новости Медики из Канады обнаружили огромную пользу в замене сахара на мед

Медики из Канады обнаружили огромную пользу в замене сахара на мед

Виктория Христова Ноя 25, 2022 Новости, Новости Канады, Общество Комментарии к записи Медики из Канады обнаружили огромную пользу в замене сахара на мед отключены 33 Просмотров

Потребление меда способствует снижению вредного холестерина в крови, а также предотвращает развитие атеросклероза

Потребление меда способствует снижению вредного холестерина в крови, а также предотвращает развитие атеросклероза, выяснили медики из Университета Торонто, исследование опубликовано в Nutrition Reviews.

Мед содержит в себе множество полезных веществ, исследования подтвердили, что употребление 40 грамм меда ежедневно снижает риск развития атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Все благодаря уменьшению уровня уровня холестерина и триглицеридов, а также повышению липопротеины высокой плотности.

Мед содержит много сахара, поэтому его чрезмерное употребление вредно, но помимо этого, он содержит полезные сложные сахара, органические кислоты, минералы и витамины. В рамках исследования 1105 участников ели мед на протяжении 8 недель по 40 грамм ежедневно.

Ученые намерены разработать особую диету, содержащую мед, дабы она помогла с профилактикой болезней сердца и сосудов, атеросклероза, но не привела к диабету.

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