В 2023 году в Канаде разрешат эвтаназию по психологическим причинам

Перед своей смертью королева Елизавета Вторая распорядилась разрешить вопрос о выдаче права на эвтаназию психологически больным.

Перед своей смертью королева Елизавета Вторая распорядилась разрешить вопрос о выдаче права на эвтаназию психологически больным.

Поправка в Канадское законодательство касательно эвтаназии была введена еще в 2021 году при жизни Елизаветы. Теперь же Канада намерена начать выдавать разрешение на добровольную смерть по психологическим причинам с 2023 года.

Основаниями для получения подобного разрешения должно служить разрешение лишь одного психиатра. Диагнозами, по которым станет доступна эвтаназия, являются депрессия, биполярное расстройство, расстройство личности, шизофрения, посттравматическое стрессовое расстройство и другие душевные заболевания.

Каковы будут последствия подобного решения – неизвестно, ведь вопрос о разрешении проведения эвтаназии остается спорным и острым во многих странах. Законодательства других стран пытаются уберечь своих граждан от импульсивных решений, а также избежать демографического кризиса, который неизбежен в мире, где продажа антидепрессантов растет в геометрической прогрессии.

В тягостном душевном состоянии люди часто предпринимают попытки суицида, но их нередко спасают. Сейчас им будут помогать профессионалы доводить дело до конца. Сегодня эвтаназия на основе только психического диагноза проводится, например, в Нидерландах. Юристы отмечают, что создается поле для злоупотреблений. При этом они не могут помочь бедным людям с психиатрическими диагнозами, так как у них нет денег на дорогостоящее лечение.