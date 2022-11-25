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Новости В Мире Канцлеру ФРГ и президенту США подарили рождественские ели

Канцлеру ФРГ и президенту США подарили рождественские ели

Виктория Христова Ноя 25, 2022 В Мире, Новости, Новости Америки Комментарии к записи Канцлеру ФРГ и президенту США подарили рождественские ели отключены 24 Просмотров

Главам государств начали дарить рождественские ели

Канцлеру Германии Олафу Шольцу презентовали 20-летнюю рождественскую ель. Об этом пишет агентство Reuters.

Дерево политик получил от немецкого объединения лесохозяйств и аббатства Нойзелле в Бранденбурге для ведомства канцлера ФРГ. Мероприятию сопутствовал детский хор, который исполнял традиционные рождественские музыкальные композиции.

«Это просто прекрасная традиция — собираться вместе вокруг рождественской елки, особенно вокруг такого прекрасно выращенного экземпляра, как этот», — высказался сам Шольц.

Ранее в резиденцию главы Соединённых Штатов Америки Джо Байдена в Вашингтоне доставили рождественскую елку.

По традиции дерево привезли на карете, в которую были запряжены лошади. У Белого дома главный символ предстоящего праздника повстречала первая леди государства Джилл Байден. «Мне очень нравится это дерево», — оценила ёлку супруга президента США.

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