Microsoft решила построить еще несколько центров обработки данных в США

Два центра обработки данных (ЦОД) в Сан-Хосе решила построить американская корпорация Microsoft

Два центра обработки данных (ЦОД) в Сан-Хосе решила построить американская корпорация Microsoft, 23 ноября сообщает медиакомпания, занимающаяся отслеживанием состояния ИТ-инфраструктуры в мире, Datacenter Dynamics.

Кампус с двумя зданиями будет занимать площадь 8,9 га. Общая площадь зданий составит 58,7 тыс. м². Участок куплен у компании LBA Realty весной 2021 года за $78 млн.

Строительство первого здания планируется начать летом 2024 года и сдать в эксплуатацию к концу 2025 года. Второй будет введен в строй в 2028 году.

Дополнительно компания планирует построить в Сан-Хосе еще ЦОДа площадью 37,2 тыс. м². Совокупная мощность питания ЦОДов составит 99 МВт.

Для резервного питания будет использовано 224 газовых и два дизельных генератора мощностью 450 кВт каждый.