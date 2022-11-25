Простоять на улице (или просидеть) в очереди на скидки в течение 26 часов – невероятно, но факт

Народ ждёт открытия магазинов с утра четверга, хотя до пятницы остаётся много часов.

Несмотря на ледяной дождь, обрушившийся с утра 25 ноября на Квебек, с раннего десятки юношей и девушек выстроились в очереди перед магазинами, которые предлагают большие скидки на продукты.

Простоять 2-5 часов, ожидая открытия магазина в такую погоду, это уже подвиг. Но люди готовы мёрзнуть и мокнуть ради приятных скидок.

Более того, несколько десятков искателей сокровищ выстроились перед магазинами уже с предыдущего вечера, а перед одним обувным магазином на монреальской улице Ste-Catherine небольшая очередь в ожидании Чёрной пятницы выстроилась аж с 9 утра предыдущего дня (причём этот обувной магазин открывается в 11 утра, то есть герои скидок готовы выстоять не менее 26 часов, дабы купить жене сапоги с определённой скидкой. Возможно, конечно, речь о желании сделать оптовую покупку и перепродать товар чуть позже).

“Чёрная пятница”, она же “безумная пятница” – один из тех нескольких дней в году, когда магазины предлагают скидки на предлагаемые товары. Как правило, скидки реальны и, как правило, значительные или же не самые маленькие. При каждой такой распродаже (послерождественской, пасхальной, летней и т.д.) есть определённый набор товаров, которые пользуются наибольшим спросом. В ноябрьскую “чёрную пятницу” (обычай пошёл из США, где в предыдущий день – последний четверг ноября, народ отмечает День Благодарения – заметим, что в Канаде этот день празднуется на месяц раньше) особенным спросом пользуются товары, имеющие прямое отношение к зиме: лыжи, санки, лыжные костюмы, коньки, зимние куртки, шарфы, зимняя обувь и прочие зимние товары.

Но вот имеет ли смысл простоять (или просидеть на принесённых с собой раскладных стульчиках, всё же, в ногах правды нет) на стуже и под моросящим дождём), это вопрос, на который сложно найти вернуть ответ.