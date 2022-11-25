Задержан монреалец, дважды поджигавший офисы компании Royal LePage
Житель Монреаля по имени Дхарсон Девендран (Dharson Devendran) был арестован на рассвете 25 ноября в монреальском квартале Saint-Laurent. Девендран, которому исполнилось 28 лет, подозревается в совершении по меньшей мере двух поджогов офисов Royal LePage в двух городах, в Saint-Sauveur и Sainte-Thérèse, которые расположены непосредственно к северу от Монреаля, в районе Лорентид.
На самом деле за последние четыре года офисы компании были поддожены не менее пяти раз, и у полиции есть серьёзные основания полагать, что обвиняемый причастен ко всем этим преступлениям, но у следствия пока есть доказательства двух поджогов, совершённых этим подозреваемым.
Официальное обвинение будет предьявлено подозреваемому в пятницу, 25 ноября.
Какие отношения связывают поджигателя с Royal LePage, следствие выясняет. Как известно, компания считается одной из самых престижных квебекских фирм, действующих на рынке недвижимости. Она была основана в 1913 году, и за 110 лет её представители совершили десятки тысяч сделок по купле-продаже домов. Может быть, Дхарсон Девендран пострадал или счёл себя пострадавшим в результате какой-то сделки. А может быть, его не взяли туда на работу. Следствие разберётся.
Согласно информации в Интернете, два года назад Девендрон уже был фигурантом уголовного дела в связи с попыткой обмануть страховую компанию путём специально устроенной автоаварии, но во время аварии пострадал трёхлетний ребёнок. Девендрон был признан виновным в мошенничестве.