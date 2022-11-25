Задержан монреалец, дважды поджигавший офисы компании Royal LePage

Подозреваемый совершил по меньшей мере два поджога, но, скорее всего, не менее пяти.

Житель Монреаля по имени Дхарсон Девендран (Dharson Devendran) был арестован на рассвете 25 ноября в монреальском квартале Saint-Laurent. Девендран, которому исполнилось 28 лет, подозревается в совершении по меньшей мере двух поджогов офисов Royal LePage в двух городах, в Saint-Sauveur и Sainte-Thérèse, которые расположены непосредственно к северу от Монреаля, в районе Лорентид.

На самом деле за последние четыре года офисы компании были поддожены не менее пяти раз, и у полиции есть серьёзные основания полагать, что обвиняемый причастен ко всем этим преступлениям, но у следствия пока есть доказательства двух поджогов, совершённых этим подозреваемым.

Официальное обвинение будет предьявлено подозреваемому в пятницу, 25 ноября.

Какие отношения связывают поджигателя с Royal LePage, следствие выясняет. Как известно, компания считается одной из самых престижных квебекских фирм, действующих на рынке недвижимости. Она была основана в 1913 году, и за 110 лет её представители совершили десятки тысяч сделок по купле-продаже домов. Может быть, Дхарсон Девендран пострадал или счёл себя пострадавшим в результате какой-то сделки. А может быть, его не взяли туда на работу. Следствие разберётся.

Согласно информации в Интернете, два года назад Девендрон уже был фигурантом уголовного дела в связи с попыткой обмануть страховую компанию путём специально устроенной автоаварии, но во время аварии пострадал трёхлетний ребёнок. Девендрон был признан виновным в мошенничестве.