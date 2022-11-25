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Реклама VIP реклама 7 чёрных пятниц на неделе! Скидки, которые вы заслужили

7 чёрных пятниц на неделе! Скидки, которые вы заслужили

Denis Dankoff Ноя 25, 2022 VIP реклама, Реклама, Реклама в активах Канадской Медиа Группы Оставить комментарий 2 Просмотров

В чёрную пятницу началась именно та единственная неделя в году, когда 7 пятниц — это хорошо!

В течение 7 дней Канадская медиа группа предлагает свои возможности по продвижению вашего бизнеса со скидкой до 60%. Никакой паники, очередей, последнего экземпляра и «завтра закрытие». Абсолютно спокойно, без спешки (мы ведь все знаем, в каких случаях нужна спешка, а это не тот случай) выбирайте услугу исходя из конкретных задач, оплачивайте до 2 декабря и получайте двойной бонус: рост вашего бизнеса по выгодной цене!

Для дополнительной информации звоните по телефону: 514 9096446

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