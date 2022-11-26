Признаки заболевания печени – при наличии этих симптомов желательно увидеться с врачом. Но пугаться не надо
Какие симптомы могут указывать (и, скорее всего, указывают) на заболевания печени. Чем быстрее определить болезнь, тем лучше.
Болезни печени достаточно сложно определить по простой причине – сама печень не болит, даже если её состояние далеко не прекрасно. Но вот симптовов заболеваний печени достаточно много, и если вы замечаете у себя эти признаки (все или большую часть их), то стоит насторожиться:
- Пищеварение явно затруднительно. Регулярно побаливает или, по меньшей мере, “тревожит” желудок, регулярно выходят газы, вы ощущаете общий дискомфорт – всё это может предупреждать о начинающемся заболевании печени.
- Желтизна кожи. Она вызывается жёлчным пигмнтом (билирубином), который вызывает пожелтение кожи. Если печень работает плохо, она не может удалять желчь (та помогает пищеварению, после чего удаляется), желчь отражается на пожелтении.
- Регулярное желание почесать кожу, причём оно может ощущаться в разных частях тела. Иногда все мы хотим “почесать спин о дверной косяк”, но если такое желание возникает регулярно и часто, это означает, что печень отказывается выполнять задачу по фильтрации токсинов.
- Неприятный запах изо рта. Часто он вызывается нарушением работы печени (но эффект может быть вызван проблемы полости рта или зубов). Если речь о печени, то явно та работает “с перебоями”, плохо эвакуирует токсины.
- Частая регулярная диаррея. Опять же, у кого не бывает.. Но единичные случаи вызываются некачественной едой, а вот если явление частое и регулярное – оно, наверняка, связано с работой печени.
- Общая хроническая усталость. Не обязательно, но очень вероятно, что она связана с печенью.
- При болезнях печени часто человек ощущает, что та увеличилась в размерах. Вы как бы чувствуете, что она начинает давить на окружающие части тела с правой стороны корпуса. Если такое случилось, лучше всего немедленно обратиться к врачу.
- Бледный, чуть ли не белый кал. Опять же, цвет может быть вызван каким-нибудь фруктом или овощем, но если кал постоянно или очень часто бледный, хотя продукты потребляются разнообразные, лучше не полениться и записаться на приём к врачу.
- Моча тёмного цвета. Если вместо обычного цвета она стала тёмной, то, возможно, это следствие нарушения работы печени. Хотя потемнение может быть вызван и иными причинами, но лучше перестраховаться.
- Необъяснимая, непонятная, быстрая потеря веса. Не в результате диеты, усиленных тренировок и прочих действий или напастей, а просто без каких-либо причин. Это сигнал цирроза печени, и если за него не взяться всерьёз, он может привести к очень и очень
неприятным последствиям для организма.
Следим за состоянием печени, одним словом.
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