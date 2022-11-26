Следим за признаками, которые могут указывать на проблемы с печенью

Признаки заболевания печени – при наличии этих симптомов желательно увидеться с врачом. Но пугаться не надо

Какие симптомы могут указывать (и, скорее всего, указывают) на заболевания печени. Чем быстрее определить болезнь, тем лучше.

Болезни печени достаточно сложно определить по простой причине – сама печень не болит, даже если её состояние далеко не прекрасно. Но вот симптовов заболеваний печени достаточно много, и если вы замечаете у себя эти признаки (все или большую часть их), то стоит насторожиться:

Пищеварение явно затруднительно. Регулярно побаливает или, по меньшей мере, “тревожит” желудок, регулярно выходят газы, вы ощущаете общий дискомфорт – всё это может предупреждать о начинающемся заболевании печени. Желтизна кожи. Она вызывается жёлчным пигмнтом (билирубином), который вызывает пожелтение кожи. Если печень работает плохо, она не может удалять желчь (та помогает пищеварению, после чего удаляется), желчь отражается на пожелтении. Регулярное желание почесать кожу, причём оно может ощущаться в разных частях тела. Иногда все мы хотим “почесать спин о дверной косяк”, но если такое желание возникает регулярно и часто, это означает, что печень отказывается выполнять задачу по фильтрации токсинов. Неприятный запах изо рта. Часто он вызывается нарушением работы печени (но эффект может быть вызван проблемы полости рта или зубов). Если речь о печени, то явно та работает “с перебоями”, плохо эвакуирует токсины. Частая регулярная диаррея. Опять же, у кого не бывает.. Но единичные случаи вызываются некачественной едой, а вот если явление частое и регулярное – оно, наверняка, связано с работой печени. Общая хроническая усталость. Не обязательно, но очень вероятно, что она связана с печенью. При болезнях печени часто человек ощущает, что та увеличилась в размерах. Вы как бы чувствуете, что она начинает давить на окружающие части тела с правой стороны корпуса. Если такое случилось, лучше всего немедленно обратиться к врачу. Бледный, чуть ли не белый кал. Опять же, цвет может быть вызван каким-нибудь фруктом или овощем, но если кал постоянно или очень часто бледный, хотя продукты потребляются разнообразные, лучше не полениться и записаться на приём к врачу. Моча тёмного цвета. Если вместо обычного цвета она стала тёмной, то, возможно, это следствие нарушения работы печени. Хотя потемнение может быть вызван и иными причинами, но лучше перестраховаться. Необъяснимая, непонятная, быстрая потеря веса. Не в результате диеты, усиленных тренировок и прочих действий или напастей, а просто без каких-либо причин. Это сигнал цирроза печени, и если за него не взяться всерьёз, он может привести к очень и очень

неприятным последствиям для организма.

Следим за состоянием печени, одним словом.