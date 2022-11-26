Немного о новогодних (или о рождественских) ёлках. Раздумья перед выбором

Будет ли дефицит живых ёлок к праздникам. Какая лучше – живая или искусственная. Или самодельная?

Приступаем к важнейшему этапу подготовки к Новому году (к Рождеству и прочим праздникам отчётного периода). А именно, к выбору новогдней ёлки (по местному Рождественского деревца). Конечно, полемика вокруг вопроса, что важнее – ёлка или оливье, не утихает, но одно другому не мешает. Итак:

Настоящая живая ёлочка

Как всегда, уже с конца ноября раходятся волнами слухи о том, что, якобы, вот в этом году, совершенно точно, мне сам адьютант Франсуа Лего рассказывал, ожидается невероятный дефицит живых ёлок. Их не завезли, их выбил микроб, их украли зайцы, их похитили природолюбные активисты и прочее. Ответственно заявляем: – Слухи беспочвенны. Ёлочные плантации, где деревца выращивают специально для декабрьских продаж, не испытывают никаких сложностей, ни болезней деревьев, ни отстутствия рабочих рук, ни нехватки транспорта.

Все Рождественские базары уже начинают потихоньку продавать живые ёлки. Равно, как и крупные магазинные сети, различные благотворительные организации и мелкие фирмы. Ассоциация производителей Рождественских Ёлок Квебека (Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec) – есть и такая! – заверяет, что обеспечит всех потребителей живыми ёлочками.

Эколого-активистам опасаться нечего. В лесу живые ёлочки рубить запрещено. Разве что на основе специального разрешения, если рубка в любом случае должна проводиться. Но 99% живых ёлок приходят с плантации, каждая из которых разделена на десять участков, и на каждом участке растут ёлочки своего года. По достижению возраста в 10 (иногда в восемь) лет они, нарядные, на праздник к нам приходят.

Но цена живой ёлки выросла – товар объёмный, перевозить его из далёких лесов накладно, бензина грузовики требуют много, да и зарплаты повысились, да и другие расходы.

В любом случае, как показывает опыт, цены на живые ёлки будут расти с каждым днём вплоть до 25 декабря. Поэтому, если хотите экономить, приобретайте ёлку в начале декабря (если празднуете лишь Новый год, то 26 декабря и позже цены резко упадут, но и облезлые ёлки покупать как-то не очень хочется, а хорошенькие расхватают).

Ёлку можно заказать по Интернету, тогда её доставят прямо домой, но тут вопрос – как проверить качество в таком случае.

Цены мы назвать в этот момент не можем – слишком они разные (от 50 долларов до умопомрачительных), но всё зависит от района, от размера, от свежести, от пышности, от приближения Рождества.

Дешевле ёлки стоят прямо на ёлочной ферме, где нет наценки за доставку и за услуги магазина или рынка. Но до фермы ещё добраться надо. Зато можно ёлочку самому выбрать!

Искусственная ёлка

Решение остановить выбор на искусственной ёлке более практично. Такую ёлку можно ставить каждый год, только успевай игрушки развешивать.

Тут есть любопытная деталь – эксперты-экологи утверждают, что искусственная ёлка оправдывает себя с экологической точки зрения лишь в том случае, если её используют 20 лет. Только тогда пластик, ушедший на её изготовление и потраченная энергия будут компенсированы (а живая ёлка вообще не действует на экологию, за исключением момента перевозки десятков ёлок в одном грузовике). Так что по этой причине останавливаться на искусственном деревце смысла нет.

Цены на искусственные ёлки тоже самые разные – от 40 долларов до нескольких тысяч (такие дорогие выставляются в общественных центрах, концертных залах, фойе коммерческих центрах и т.д. Размеры ёлок тоже разные – 30 см до четырёх метров. Их можно заказать по Интернету или в практически любом крупном магазине.

Оригинальные варианты “ёлок”

Всё более популярными становятся “ёлки” из берёзовых деревцев или же из других видов дерева (от фикуса до лимонного дерева).

Всё более популярны и “ёлки” домашнего изготовления – по типу “сделай сам”. Интернет заполнен рецептами – как изготовить рождественкое деревце из подручных материалов, хоть из простыней, но не забыть его украсить.