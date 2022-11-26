Напитки, которые очищают наш организм от вредных примесей

Полезные напитки, которые очищают организм от вредных примесей и улучшают настроении

Пять рецептов весьма полезных напитков, пейте на здовровье эти соки, смеси и другие напитки.

Напитки, которые помогают оздоровить организм, разумеется, очень полезны для здоровья. Но они и способствуют потере веса, что, опять же помогает сохранить здоровье на высоте. Предлагаем пять таких рецептов?

Яблочный сок с лимоном и активированным углём

Ингредиенты:

Два зелёных яблока

Половинка среднего лимона

Столовая ложка активированного угля (продаётся в аптеках без рецепта)

Готовим сок:

Выдавливаем яблоки в стакан 250 мл, выжимаем туда лимон, добавляем уголь и размешиваем. Тут же выпиваем. Заметим, что активированный уголь хорошо поглащает газы и токсины, а также очищает пищеварительный аппарат. В комбинации с яблоком результат ещё лучше.

Сок со спирулиной

Спирулина – это такая зелёная водросль. Продаётся в аптеках и в магазинах здоровых продуктов (spiruline)

Ингредиенты:

Небольшой пучок шпината

Половина банана

Одна веточка сельдерея

100 мл. кокосового молоака

Столовая ложка спирулины

Готовим сок:

Пропускаем ингредиенты через блендер, смешиваем, размешиваем, тут же пьём.

Спирулина содержит протеины, железо и другие полезные элементы. В сочетании с кокосовым молоком, сельдереем и бананом эффект получается замечательный.

Напиток из грейпфрута

Один грейпфрут Две небольшие морковки (или одна большая) Сок, выжатый из одного лимона Кусочек корня имбиря, примерно 2 см.

Готовим:

Продукты чистим, пропускаем через блендер, пьём тут же.

Грейпфрут содержит большие дозы витамина Ц, пектина, клетчатки. Способствует сжиганию жира. А имбирь успокаивает пищеварительную систему, все продукты вместе способствуют очищению организма.

Анансово-капустно-яблочно-лимонный сок

Состав:

Долька ананаса (по вкусу)

100 граммов белой или краснокочанной капусты

Зелёное яблоко

Сок, выжатый из одного лимона.

Готовим:

Как всегда, пропускаем продукты через блендер, тут же потребляем. Если слишком густой получается, добавьте воды.

Овощной сок

Ингредиенты

Четвертинка большого огурца

Половинка веточки сельдерея

граммов 50 любых красных фруктов

Готовим, опять же, всё смешав и пропустив через блендер. Затем добавляем немного воды, чтобы сместь стала соком. После чего тут же выпиваем. Кроме всего прочего, этот напиток сжигает жиры и способствует похудению.

Ах, да, не забудьте помыть все фрукты и овощи перед готовкой!