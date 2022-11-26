Полезные напитки, которые очищают организм от вредных примесей и улучшают настроении
Напитки, которые помогают оздоровить организм, разумеется, очень полезны для здоровья. Но они и способствуют потере веса, что, опять же помогает сохранить здоровье на высоте. Предлагаем пять таких рецептов?
Яблочный сок с лимоном и активированным углём
Ингредиенты:
- Два зелёных яблока
- Половинка среднего лимона
- Столовая ложка активированного угля (продаётся в аптеках без рецепта)
Готовим сок:
- Выдавливаем яблоки в стакан 250 мл, выжимаем туда лимон, добавляем уголь и размешиваем. Тут же выпиваем.
- Заметим, что активированный уголь хорошо поглащает газы и токсины, а также очищает пищеварительный аппарат. В комбинации с яблоком результат ещё лучше.
Сок со спирулиной
Спирулина – это такая зелёная водросль. Продаётся в аптеках и в магазинах здоровых продуктов (spiruline)
Ингредиенты:
- Небольшой пучок шпината
- Половина банана
- Одна веточка сельдерея
- 100 мл. кокосового молоака
- Столовая ложка спирулины
Готовим сок:
Пропускаем ингредиенты через блендер, смешиваем, размешиваем, тут же пьём.
Спирулина содержит протеины, железо и другие полезные элементы. В сочетании с кокосовым молоком, сельдереем и бананом эффект получается замечательный.
Напиток из грейпфрута
- Один грейпфрут
- Две небольшие морковки (или одна большая)
- Сок, выжатый из одного лимона
- Кусочек корня имбиря, примерно 2 см.
Готовим:
Продукты чистим, пропускаем через блендер, пьём тут же.
Грейпфрут содержит большие дозы витамина Ц, пектина, клетчатки. Способствует сжиганию жира. А имбирь успокаивает пищеварительную систему, все продукты вместе способствуют очищению организма.
Анансово-капустно-яблочно-лимонный сок
Состав:
- Долька ананаса (по вкусу)
- 100 граммов белой или краснокочанной капусты
- Зелёное яблоко
- Сок, выжатый из одного лимона.
Готовим:
Как всегда, пропускаем продукты через блендер, тут же потребляем. Если слишком густой получается, добавьте воды.
Овощной сок
Ингредиенты
- Четвертинка большого огурца
- Половинка веточки сельдерея
- граммов 50 любых красных фруктов
Готовим, опять же, всё смешав и пропустив через блендер. Затем добавляем немного воды, чтобы сместь стала соком. После чего тут же выпиваем. Кроме всего прочего, этот напиток сжигает жиры и способствует похудению.
Ах, да, не забудьте помыть все фрукты и овощи перед готовкой!