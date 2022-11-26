В Ереване открылось консульство Канады

Открытие консульства Канады в Ереване является важным шагом на пути к открытию посольства и ключом к установлению связей между двумя народами

Открытие консульства Канады в Ереване является важным шагом на пути к открытию посольства и ключом к установлению связей между двумя народами, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 25 ноября на своей странице в Twitter.

Консульство возглавил почетный консул Вардгес Авакян, сообщила посол Канады в Армении Элисон Леклер в Ереване.

Новое консульство заработает с 15 декабря 2022 года. Оно предложит основные консульские услуги канадцам, проживающим, обучающимся, работающим и путешествующим в Армении.

Чрезвычайного и полномочного посла Канады в Армении Элисон Леклер принял министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25 ноября, сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Стороны отметили важность дальнейшего развития отношений Армении и Канады, основанных на общих демократических ценностях и взаимном доверии.

Министр иностранных дел Армении приветствовал решение правительства Канады об открытии посольства в Ереване и выразил уверенность, что этот шаг придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству Оттавы и Еревана.

Посол Канады подчеркнула готовность правительства страны поддерживать укрепление демократии в Армении.

Армянский министр представил послу последствия агрессии Азербайджана против Армении в сентябре 2022 года, нацеленной против территориальной целостности и суверенитета республики. Мирзоян подчеркнул, что Баку своей максималисткой позицией и агрессивными действиями препятствует установлению мира и стабильности в регионе.