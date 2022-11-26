Может быть, худшее уже позади? Национальный индекс цен на жилье отступает от рекордного снижения

Худшие дни на канадском рынке недвижимости, возможно, позади, согласно последним результатам национального сводного индекса цен на жилье Teranet-National Bank

Худшие дни на канадском рынке недвижимости, возможно, позади, согласно последним результатам национального сводного индекса цен на жилье Teranet-National Bank.

Индекс, который отслеживает повторные продажи домов на одну семью, упал на 0,8 процента в месячном исчислении в октябре на нескорректированной основе. Это было четвертое снижение подряд, но все еще значительно ниже падения на 3,1 процента в сентябре и 2,8 процента в августе, двух крупнейших месячных падений, зафиксированных индексом с момента его начала в 1999 году.

Цены упали в девяти из 11 городов, включенных в сводный индекс. Наибольшее фактическое снижение было зафиксировано в Галифаксе (5,7 процента), Гамильтоне (2,9 процента) и Виннипеге (3,1 процента). В горячих точках Торонто и Ванкувера цены снизились на 0,91 процента и 0,12 процента соответственно.

Но Калгари и Эдмонтон продолжали идти против течения, и цены выросли на 2 процента и 2,1 процента соответственно.

В целом сводный индекс упал на 7,72 процента по сравнению с его максимумом в мае.

Среди городов, не включенных в сводный индекс, наибольшее ежемесячное фактическое снижение было зарегистрировано в Бельвилле, Онтарио (7,2%), Брантфорде, Онтарио (8,9%), Сент-Катаринсе, Онтарио. ((4,1 процента) и Эбботсфорд-Миссион, Британская Колумбия (5,7 процента).

“Заметный рост” цен произошел в Питерборо, Онтарио, где цены выросли на 5,2%, Лондоне, Онтарио (2,31%) и Летбридже, Алта (1,2%).

Данные Канадской ассоциации недвижимости, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что продажи жилья в октябре выросли на 1,3 процента.

Кристофер Александер, президент Re/Max Canada, сказал, что он слышал, что худшее для рынка жилья, возможно, позади.

В годовом исчислении цены по-прежнему растут во всех 11 городах, включенных в сводный индекс Teranet, в совокупности увеличившись на 4,9% в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но это был “шестой месяц подряд с более низким ростом, чем в предыдущем месяце”, говорится в сообщении компании.

Калгари лидировал с ростом на 16,2 процента, за ним следовали Квебек-Сити с 8,6 процента и Монреаль с 8,4 процента.

Цены на жилье выросли в 16 из 20 других городов, не включенных в сводный индекс. Наибольший выигрыш получили Труа-Ривьер, (31,1%) и Сент-Джон (21%).

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