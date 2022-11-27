Монреаль выплатит 3 миллиона долларов протестующим

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Город Монреаль выплатит более 3 миллионов долларов сотням протестующих, чьи права были нарушены городской полицией.

Мировое соглашение положит конец восьми длительным коллективным искам против города. В них утверждается, что участники шести протестов были незаконно арестованы или задержаны полицией и не смогли воспользоваться другими основными правами.

Ранее на этой неделе юридическая фирма, представляющая членов класса, заявила в одобренном судом уведомлении, что город также опубликует на своем веб-сайте извинения, в которых признается, что «определенные действия» городской полиции и муниципальной администрации нарушили основные права протестующих.

Речь идёт о протестах в период с июня 2012 г. по март 2014 г. Среди них марши против жестокости полиции и городского устава, ограничивающего протесты, а также демонстрация по случаю годовщины студенческих протестов против повышения платы за обучение.

Мировое соглашение еще должно быть одобрено Верховным судом Квебека. Слушание назначено на 21 декабря.

Тем не менее город Монреаль согласился выплатить в общей сложности 6 миллионов долларов для урегулирования восьми судебных исков, а также восьми других подобных коллективных исков.