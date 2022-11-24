Теракт в Иерусалиме: есть жертвы

Первый взрыв прогремел около 7:00 возле автостанции вдоль шоссе на западном въезде в Иерусалим, а второй произошел через несколько мгновений на перекрестке поселения Рамот

Израильские власти в среду утром перекрыли основные транспортные магистрали после двух взрывов, которые сотрясли Иерусалим, 23 ноября сообщает агентство новостей WAFA. По всему городу были переброшены крупные подкрепления полиции, спецназа и разведки, полиция установила блокпосты и закрыла главные въезды в город после двух отдельных взрывов, в результате которых один израильтянин погиб и 18 получили ранения. В результате взрыва по меньшей мере четверо пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии

Первый взрыв прогремел около 7:00 возле автостанции вдоль шоссе на западном въезде в Иерусалим, а второй произошел через несколько мгновений на перекрестке поселения Рамот между обезлюдевшими деревнями Лифта и Дейр-Ясин в северной части Иерусалима. Бывший глава израильской разведывательной службы ШАБАК Яаков Пери заявил, что ХАМАС сыграл свою роль в двойном взрыве в Иерусалиме, 23 ноября сообщает Jewish News. «Лично я думаю, что за этим стоит ХАМАС, хотя они и не взяли на себя ответственность», — сказал Пери. «Они боятся, что Израиль ударит по Газе», — добавил он.

«Это очень профессиональный акт разведки и технологии. Эти люди организованы. Это не нападение одинокого волка», — сказал Пери. «Я не думаю, что нам грозит третья интифада, но нам придется иметь дело с большим количеством террористических атак. Для этой атаки вам предстоит собрать разведданные и определиться с локацией. Но в том, что их поймают, сомнений нет», — добавил он. Бывший глава ШАБАК также считает, что ХАМАС этой атакой пытается послать сигнал назначенному премьер-министру Биньямину Нетаньяху и его новому правительству.

Вступающий в должность министр общественной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал возобновить целенаправленные убийства после теракта в Иерусалиме. Но Пери не думает, что это решит проблему Израиля с терроризмом. «Это не помогает свести к минимуму террористические акты, но, возможно, я ошибаюсь. Может быть, он (Бен-Гвир) решит этот вопрос лучше, чем мы», — сказал Пери. Пресс-секретарь ХАМАС Мохаммад Хамада приветствовал произошедшее, заявив: «Эта акция передала оккупантам послание, заявив, что наш народ будет твердо стоять на своей земле и держаться за путь сопротивления».

«Ближайшие дни будут напряженными и трудными для врага. Пришло время для создания ячеек, которые рассредоточены по всей Палестине и готовы к конфронтации», — добавил он.