Канадцы обеспокоены предполагаемым количеством иммигрантов

К 2025 году Канада собирается принимать 500 000 иммигрантов ежегодно. Благодаря новоприбывшим страна хочет развивать экономику и бороться с нехваткой рабочей силы.

К 2025 году Канада собирается принимать 500 000 иммигрантов ежегодно. Благодаря новоприбывшим страна хочет развивать экономику и бороться с нехваткой рабочей силы. Однако по данным онлайн-опроса, проведенного социологическим институтом Leger и Ассоциацией канадских исследований, подавляющая часть канадцев обеспокоена решением правительства увеличить иммиграцию насколько, насколько запланировано. 75% жителей страны задумываются о том, что вместе с увеличением количества иммигрантов появится высокий спрос на жилье, а также медицинские и социальные услуги, что закономерно повлияет на их стоимость. Многие канадцы сейчас испытывают трудности из-за инфляции и роста цен на жилье и товары. Цены за полследнее время взлетели непомерно и процесс продолжается.

Тем не менее не все канадцы против иммиграции. На самом деле, в этом вопросе мнения разделились. Несмотря на рост цен, 31% респондентов считает, что количество иммигрантов оправдано. Стране это пойдет на пользу. Еще 5% заявляют, что их должно быть больше, ибо только так можно удержать рост инфляции. Наконец, 49% считают, что планируемое число иммигрантов слишком велико. То есть. ровно напополам.

В самом правительстве тоже есть те, кто не согласен с планами по иммиграции. Максим Бернье, лидер Народной партии Канады, считает, что иммиграционные цели должны быть ниже. Более того, он обвиняет иммиграцию в росте цен на жилье в крупных городах. Ранее власти провинции Квебек отказались принимать больше иммигрантов, чем в настоящее время. По словам представителей провинциального правительства, 50 000 иммигрантов в год для региона ― предел.

Среди канадцев тоже прослеживается аналогичнаязакономерность. Сторонники действующей Либеральной партии чаще поддерживают планы по иммиграции. Сторонники Консервативной партии, Народной партии Канады и Блока Квебекуа, напротив, с целями правительства не согласны. Федеральные власти не остаются в стороне. В недавний экономический план входят различные меры помощи населению, в том числе связанные с покупкой жилья. А министр иммиграции сообщил о том, что с 2023 года Канада будет проводить целевые отборы в системе Express Entry и в первую очередь будет приглашать специалистов сферы здравоохранения и строительства.