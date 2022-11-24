Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Канадцы обеспокоены предполагаемым количеством иммигрантов

Канадцы обеспокоены предполагаемым количеством иммигрантов

Виктория Христова Ноя 24, 2022 Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи Канадцы обеспокоены предполагаемым количеством иммигрантов отключены 19 Просмотров

К 2025 году Канада собирается принимать 500 000 иммигрантов ежегодно. Благодаря новоприбывшим страна хочет развивать экономику и бороться с нехваткой рабочей силы.

К 2025 году Канада собирается принимать 500 000 иммигрантов ежегодно. Благодаря новоприбывшим страна хочет развивать экономику и бороться с нехваткой рабочей силы. Однако по данным онлайн-опроса, проведенного социологическим институтом Leger и Ассоциацией канадских исследований, подавляющая часть канадцев обеспокоена решением правительства увеличить иммиграцию насколько, насколько запланировано. 75% жителей страны задумываются о том, что вместе с увеличением количества иммигрантов появится высокий спрос на жилье, а также медицинские и социальные услуги, что закономерно повлияет на их стоимость. Многие канадцы сейчас испытывают трудности из-за инфляции и роста цен на жилье и товары. Цены за полследнее время взлетели непомерно и процесс продолжается.

Тем не менее не все канадцы против иммиграции. На самом деле, в этом вопросе мнения разделились. Несмотря на рост цен, 31% респондентов считает, что количество иммигрантов оправдано. Стране это пойдет на пользу. Еще 5% заявляют, что их должно быть больше, ибо только так можно удержать рост инфляции. Наконец, 49% считают, что планируемое число иммигрантов слишком велико. То есть. ровно напополам.

В самом правительстве тоже есть те, кто не согласен с планами по иммиграции. Максим Бернье, лидер Народной партии Канады, считает, что иммиграционные цели должны быть ниже. Более того, он обвиняет иммиграцию в росте цен на жилье в крупных городах. Ранее власти провинции Квебек отказались принимать больше иммигрантов, чем в настоящее время. По словам представителей провинциального правительства, 50 000 иммигрантов в год для региона ― предел.

Среди канадцев тоже прослеживается аналогичнаязакономерность. Сторонники действующей Либеральной партии чаще поддерживают планы по иммиграции. Сторонники Консервативной партии, Народной партии Канады и Блока Квебекуа, напротив, с целями правительства не согласны. Федеральные власти не остаются в стороне. В недавний экономический план входят различные меры помощи населению, в том числе связанные с покупкой жилья. А министр иммиграции сообщил о том, что с 2023 года Канада будет проводить целевые отборы в системе Express Entry и в первую очередь будет приглашать специалистов сферы здравоохранения и строительства.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal