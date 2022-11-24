Сборная Бельгии начала ЧМ по футболу со скромной победы над Канадой

Сборная Бельгии с минимальным счетом переиграла команду Канады в матче первого тура группы F чемпионата мира по футболу

Сборная Бельгии с минимальным счетом переиграла команду Канады в матче первого тура группы F чемпионата мира по футболу, который состоялся 23 ноября на стадионе «Ахмед бин Али» в катарском Аль-Райане.

На 11-й минуте сборная Канады имела прекрасный шанс открыть счет в матче, но Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти. Его отбил Тибо Куртуа 23 ноября в матче 1-го тура чемпионата мира с Канадой.

На 8-й минуте матча Бьюкенен слету ударил по воротам бельгийцев. Между мячом и воротами возникла рука Карраско. Судья матча после просмотра VAR назначил пенальти. К мячу подошел Дэвис и пробил в правый угол ворот. Куртуа в великолепном прыжке отразил удар.

Судьбу матча решил единственный гол, забитый на 44-й минуте форвардом сборной Бельгии Миши Батшуайи-Атунга. Канадцы за весь матч нанесли три удара в створ ворот команды Бельгии, но ни один из них не достиг цели. Итоговый счет — 1:0, минимальная победа сборной Бельгии.

После первого тура в группе F лидирует сборная Бельгии (3 очка). Следом идут команды Хорватии и Марокко (по одному баллу в активе). Замыкает квартет Канада (0 очков).