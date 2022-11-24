Как проявляется взаимосвязь между повышением процентных ставок и инфляцией в Канаде

Статистическое управление Канады заявило в среду, что более высокие ставки по ипотечным кредитам способствуют росту последних данных о высокой инфляции. Но разве более высокие ставки не должны снижать инфляцию?

Статистическое управление Канады заявило в среду, что более высокие ставки по ипотечным кредитам способствуют росту последних данных о высокой инфляции. Но разве более высокие ставки не должны снижать инфляцию?

Стоимость ипотеки растет, поскольку повышение процентных ставок делает ипотеку более дорогой, и это один из немногих компонентов данных по инфляции, напрямую связанных с процентными ставками, объяснил Дэвид Макдональд, старший экономист Канадского центра политических альтернатив.

В нынешних условиях, когда процентные ставки повышаются быстрыми темпами, Макдональд сказал, что теоретически другие компоненты, такие как цены на жилье, должны падать быстрее, чем растут ставки по ипотечным кредитам.

Но этого не происходит, сказал он. Вместо этого они просто уравновешивают друг друга: процентные расходы по ипотечным кредитам выросли на 11,4 процента по сравнению с прошлым годом, в то время как индекс, отслеживающий цены на жилье, снизился на 11,1 процента по сравнению с прошлым годом.

Однако повышение ставок касается не только ипотеки и цен на жилье. Макдональд сказал, что в долгосрочной перспективе ожидается, что более высокие ставки по ипотечным кредитам означают, что люди тратят меньше на другие вещи, что приводит к снижению общей инфляции. Этого просто еще не происходит.

Хотя повышение ставок влияет на некоторые вещи напрямую, оно также оказывает побочное воздействие на другие вещи, такие как расходы на дорогостоящие товары, такие как автомобили.

Однако, чем больше определенная категория связана с внешними или международными воздействиями, такими как экстремальные погодные условия или геополитические потрясения, тем меньше вероятность того, что они будут снижены в цене из-за повышения процентных ставок. Макдональд сказал, что цены на продукты питания и газ, которые в октябре выросли на 10,1% и 17,8% по сравнению с прошлым годом, являются яркими примерами этого.

Заработная плата тоже растет, но не так быстро, как инфляция. Так почему же некоторые люди думают, что более высокая заработная плата может усугубить инфляцию, когда зарплата с трудом держится на прежнем уровне?

Учитывая тот факт, что заработная плата растет далеко не так быстро, как инфляция, Макдональд считает несправедливым говорить, что на этот раз заработная плата является движущей силой инфляции.

“Работники получают реальные сокращения заработной платы каждый месяц”, – сказал он.

Это не означает, что рост заработной платы не может быть фактором инфляции, но Макдональд сказал, что нет никаких доказательств того, что заработная плата является фактором, стимулирующим устойчивую инфляцию в текущем цикле.

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