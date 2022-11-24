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Новости Министр О’Риган возмутился, что граждане боятся зимних холодов

Министр О’Риган возмутился, что граждане боятся зимних холодов

Виктория Христова Ноя 24, 2022 Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи Министр О’Риган возмутился, что граждане боятся зимних холодов отключены 33 Просмотров

Возмущение касательно беспокойства жителей своей страны о приближении суровой зимы 23 ноября высказал глава министерства труда Канады Шеймус О’Риган в своем Telegram-канале.

Возмущение касательно беспокойства жителей своей страны о приближении суровой зимы 23 ноября высказал глава министерства труда Канады Шеймус О’Риган в своем Telegram-канале. Прежде всего О’Ригана задело понимание того, что «это разжигание драмы и беспокойства среди людей» и ему «всё равно, кто бы ни говорил об этом», «будь то в моей провинции или где-либо в стране». По словам министра труда Канады, те, кто выражают свою обеспокоенность приближением холодов в условиях санкций, «вводят в заблуждение», говоря о том, что «зима будет холодной и мы в чем-то виноваты».

Знаменитый синоптик Farmer’s Almanac опубликовал прогноз на зиму 2022-2023 года, который неприятно удивил канадцев. По его данным, период с декабря по февраль будет чрезвычайно холодным во всей стране, приморские регионы ждет череда штормов, а Онтарио и Квебек будет буквально заваливать снегом: в феврале снегопад может принести до 60 см осадков за раз. Самым суровым месяцем станет январь: из-за холодного арктического ветра температура будет падать до -40ºС. Сообщается, что стоит быть особенно осторожными в первую неделю 2023 года.

Наиболее благоприятный прогноз альманах дал для Британской Колумбии: воздух будет теплее, чем в среднем по стране, усиления снегопадов не предвидится, поэтому любители зимних видов спорта могут уверенно готовиться к сезону и бронировать себе лучшие места на горнолыжных курортах провинции. Несмотря на то, что официально зима начинается 21 декабря 2022 года, по-настоящему зимняя погода придет в провинции гораздо раньше, ноябре: в Онтарио дожди сменятся снегом уже в первую неделю месяца, во вторую — прерии и Квебек ожидают ледяные ливни со снегом, в Атлантических провинциях к концу ноября будут настоящие метели. Весна в Канаде наступает 20 марта, и в этот раз переход не будет легким: жители столкнутся с ливнями, которые будут резко сменяться последними легкими снегопадами и грозами.

 

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