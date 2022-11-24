Как защитить мозг от старения и Альцгеймера – овощи с грядки для ясного мышления

Возникает вопрос: как защитить себя и близких. Ответ, увы, не прост.

Что делает человека человеком? Мышление! Какая бы беда не случилась с телом – всё это полбеды, а вот когда слабеет мозг – становится по-настоящему грустно и страшно. Поэтому умственное и душевное здоровье я ценю выше других. Возникает вопрос: как защитить себя и близких. Ответ, увы, не прост.

Мозг – динамичная и адаптивная система

Он развивается под влиянием нагрузок и всё время адаптируется к окружающим условиям – так, чтоб быть максимально эффективным. Поэтому в первую очередь для здоровья нужны адекватные нагрузки, которые будут поддерживать мышление в тонусе.

Нагрузки могут быть умственными – узнаём что-то новое, читаем, решаем задачки, кроссворды, запоминаем стихи. А могут быть физическими. Для мозга полезны и те, и другие.

С умственными нагрузками интуитивно всё понятно. А вот с физическими позволю себе пояснить.

Физическая нагрузка с точки зрения мозга – это не штангу поднимать, а бегать, прыгать, на скакалке скакать, велосипеде кататься, играть в активные игры, лепить из глины и др. Короче, все те действия, где важна точная и скоординированная работа мышц, которая осуществляется сложной работой нейронов мозга.

Мозг и питание

Как и любой орган в нашем теле, мозг чувствителен к питательным веществам. При недостатке орган страдает и деградирует. Поэтому хорошее питание – фундамент умственного здоровья. Хорошее питание – это полноценное питание: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Всё то, что нужно нормальному организму.

Вот мы сформировали фундамент – питание. Вот выстроили надстройку. Естественно, это делается не один раз в жизни, а на протяжении всей жизни: хорошее питание, умственные и физические нагрузки. А что дальше?

Дальше можно подумать о дополнительных мерах защиты. Оказывается, есть некоторые продукты, употребление которых даёт дополнительную защиту мозга от старения. И это не просто сказки, это подтверждено исследованиями.

1. Листовые зеленые овощи

Любая зелёная трава, включая пекинскую капусту, шпинат, зелёный лук, листовой салат, укроп и прочее, богаты витамином К, фолиевой кислотой, бета-каротином, лютеином и другими антиоксидантами.

В исследовании, опубликованном в журнале Neurology установлено, что употребление листовой зелени помогает замедлить ухудшение когнитивных функций с возрастом.

2. Крестоцветные овощи

Капуста и множество её разновидностей (брюссельская, цветная, китайская, савойская) имеет и другие преимущества. По данным исследования употребление овощей, богатых фолиевой кислотой, замедляет развитие признаков деменции и других возрастных изменений в мозге.

Крестоцветные – прекрасный источник фолиевой кислоты.

3. Оранжевые овощи

Овощи оранжевого цвета – отличный источник бета-каротина. Это морковь, жёлтый картофель, тыква, красный перец.

Согласно исследованию Biomolecules, бета-каротин потенциально облегчает течение болезни Альцгеймера и снижает выраженность когнитивных нарушений.

4. Свекла

Свекла — богатый источник нитратов и фолиевой кислоты и антиоксидантов, которые способствуют защите мозга от возрастных изменений.

Чтоб не ломать голову, как увеличить потребление этих овощей, сделайте так: запеките цветную капусту, морковь и свеклу по этому рецепту.