Двигатели кораблей ВМС Британии ломаются от потепления Мирового океана

Морская вода, которая в обычной ситуации должна охлаждать двигатели, при высоких температурах океана создаёт эффект термоодеяла. Это приводит к поломкам.

Как пишет Daily Telegraph со ссылкой на Ричарда Ньюджи (Куратора по вопросам борьбы с климатическими изменениями в министерстве обороны Туманного Альбиона), морская вода, которая в обычной ситуации должна охлаждать двигатели, при высоких температурах океана создаёт эффект термоодеяла. Это приводит к поломкам. По мнению эксперта, данное явление особенно часто проявляется, когда температура достигает 38-40 градусов.

Раньше парламентарии Соединённого Королевства высказывали предположение, что технические особенности многих кораблей королевских военно-морских сил не дают возможности выполнять продолжительные миссии в тёплых водах. Конечно, можно понять, но двигатели при создании должны тестироваться в разных режимах. Соответственно, если не удаётся с этой конструкцией, надо искать новую. При этом принципиальной проблемой, с работой при 40 градусах особых проблем нет – автомобили в жарких странах не перестают работать при такой температуре.

Аналитики пришли к выводу, что рост температур морей и океанов связан с изменением климата. Он может помешать, например, военным тренировкам, особенно в жарких областях, в частности, на Кипре, где размещены войска Великобритании. В районах с умеренным климатом число дней, непригодных для манёвров, может возрасти в два раза к 2040 году, если тенденция потепления сохранится.

Как известно, новый плавучий аэродром Соединённого Королевства HMS Prince of Wales сломался почти сразу после того, как отошел от берегов Туманного Альбиона для участия в военных тренировках с Соединёнными Штатами Америки. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов сейчас стоит на якоре вблизи острова Уайт.

Ричард Ньюджи также считает, что порты Туманного Альбиона могут оказаться не готовы к возрастанию уровня мирового океана на 10 метров из-за таяния ледников. Он привел в пример порт Стэнли, административный центр Фолклендских островов, который пострадал от подъёма данного параметра.