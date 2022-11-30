Первый убыток в истории: банк Канады потерял 522 миллиона долларов

Некоторые экономисты говорят, что проблема, стоящая перед центральным банком, в основном связана с бухгалтерским учетом, а не с денежно-кредитной политикой.

Банк Канады потерял 522 миллиона долларов в третьем квартале этого года. Считается, что это первый убыток за его 87-летнюю историю.

В последнем квартальном финансовом отчете центрального банка говорится, что доходы от процентов по его активам не поспевают за процентными отчислениями по депозитам в банке, которые выросли на фоне быстрого роста процентных ставок.

Агрессивное повышение процентной ставки Банком Канады в этом году увеличило стоимость процентных платежей, которые он выплачивает по расчетным остаткам, депонированным на счетах крупных банков. При этом доход, который центральный банк получает от государственных облигаций, остается фиксированным.

Банк Канады резко увеличил свои активы во время пандемии в рамках своей программы покупки государственных облигаций. Эта политика, также известная как количественное смягчение, была частью усилий центрального банка по стимулированию экономики.

Однако это увеличение активов теперь дорого обходится центральному банку, поскольку он заплатил за государственные облигации с созданием расчетных балансов.

Тем не менее управляющий Банка Канады Тифф Маклем рассказал, что убытки не влияют на способность центрального банка проводить денежно-кредитную политику.

Он отметил, что размер и продолжительность потерь будут зависеть от динамики процентных ставок и развития экономики.

Он добавил, что “после периода убытков Банк Канады вернется к положительной чистой прибыли”.