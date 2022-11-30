Что потребуется для решения продолжающегося кризиса доступности жилья в Канаде?

Согласно новому отчету Канадской ипотечной и жилищной корпорации, нынешняя проблема доступности жилья слишком масштабна, чтобы правительства могли решить ее самостоятельно.

Согласно новому отчету Канадской ипотечной и жилищной корпорации, нынешняя проблема доступности жилья слишком масштабна, чтобы правительства могли решить ее самостоятельно.

“Несмотря на то, что отсутствие доступности является общим явлением, решения должны быть разными”, – сказал Алед аб Иорверт, заместитель главного экономиста CMHC. “В то время как финансовая поддержка и строительство более социального и доступного жилья помогут людям с более низкими доходами, необходимо также увеличить предложение жилья, ориентированного на рынок. Взаимосвязанность жилищного строительства означает, что необходимо следовать обоим путям”.

Широта решений, необходимых для решения этой монументальной задачи, означает, что государственная политика должна будет согласовываться с инвестициями как из государственной, так и из частной сфер.

По оценкам CMHC, за два десятилетия, охватывающих период с 2000 по 2020 год, в Канаде соотношение долга к располагаемому доходу увеличилось на 59,69%. Это усиливает другой фактор риска, а именно концентрацию сбережений домашних хозяйств и расходов на жилье.

“Снижение стоимости жилья по всем направлениям имеет решающее значение”, – сказал Иорверт. “Домохозяйства с низким доходом сталкиваются с трудностями из-за стоимости жилья, что требует целенаправленного решения, но риски, связанные с высокими ценами на жилье и чрезмерными долгами, вредят всем, и их также следует учитывать”.

Однако любой политический подход должен также учитывать, что повышенные цены – это лишь один аспект уравнения.

“Жилье – это необходимость, и Канада признает, что доступ к жилью является правом человека, поэтому существует острая необходимость обеспечить жильем наиболее уязвимых”, – сказал аб Иорверт. “Поскольку доля доходов, расходуемых на жилье, выше у лиц с низкими доходами, проблемы с доступностью жилья также наиболее остры для домохозяйств с низкими доходами.

“Поэтому правительства должны обеспечить наличие достаточного количества жилья. Более социальные и доступные жилищные структуры окажут непосредственную помощь домохозяйствам с низким доходом”.

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