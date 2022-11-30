Как выбрать вкусные мандарины?

По внешнему виду фрукта количество сока в нем не определить, самый главный признак сочности – большая масса.

По внешнему виду фрукта количество сока в нем не определить, самый главный признак сочности – большая масса. Для сравнения можно взять одинаковые по размерам плоды разных сортов, самый тяжелый и будет наиболее сочным.

На какие же признаки стоит ориентироваться?

– Испанские мандарины крупные, ярко-оранжевые, их кожура толстая и легко счищается. Вкус кисло-сладкий, в плодах встречаются косточки.

– Китайские мандарины небольшие, с зеленоватыми пятнами и листиками. Шкурка тонкая, может легко счищаться или плотно прилегать.

– Клементины – это гибрид апельсина и мандарина. Небольшие плоды с глянцевой кожурой, сладкие, но с большим количеством косточек. Как их отличить от мандарина? По более округлой форме, более нежной и гладкой кожуре, к тому же, клементины в диаметре в среднем меньше, чем мандарины.

На ощупь мандарин должен быть упругим. Слишком мягкие или слишком сухие плоды лучше отложить в сторону: первые быстро испортятся (если уже не испортились), вторые окажутся невкусными и не сочными. Цвет мандарина должен быть равномерным, если сорт предполагает наличие пятен другого цвета, они должны выглядеть типично для этого сорта (грубо говоря, мандарин с зеленым бочком и откровенно неспелый плод различаются внешне).

Сколько мандаринов можно съедать в день?

В день специалисты советуют съедать не более четырех мандаринов. При этом отмечают, что нельзя есть цитрусовые натощак, так как кислоты, содержащиеся в мандаринах, могут повредить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

В мандаринах много витаминов и полезных веществ, в то же время они не очень калорийны, поэтому диетологи рекомендуют есть цитрусовые тем людям, которые контролируют свой вес.

Есть мандарины нужно с белыми прожилками – специалисты уверяют, что это клетчатка, способная нормализовать усвоение простых углеводов.

В мандаринах содержится много сахара, лимонной и аскорбиновой кислоты, поэтому переедать цитрусовые нежелательно – могут возникнуть псевдоаллергические реакции.

Польза и вред от цитрусовых

Исследователи утверждают, что родиной мандарина является Китай – именно там выращивали кустарники с сочными освежающими плодами тысячи лет назад.

В Италии мандарины появились в XVIII веке – их завез из Китая путешественник Мишель Текор. Акклиматизировать мандарины к погодным условиям Кавказа удалось в начале ХХ века.

Сорта мандаринов условно делят на три группы: итальянские танжерины; теплолюбивые мандарины; японские холодостойкие статсумы (уншиу) – такие сорта выращивают и на черноморском побережье.

Мандарины богаты витаминами С, К, В, D – в цитрусовых также содержится много микроэлементов, таких как магний, кальций, фосфор медь, калий и железо. В цитрусовых содержится большое количество лимонной кислоты, мешающей им накапливать нитраты и вредные вещества.

Польза мандаринов очевидна – цитрусы способствует укреплению капилляров, снижают риск ожирения, восстанавливают ткани и укрепляют кости.

Мандарины также выводят из организма остатки тяжелых металлов, защищает от диабета типа 2 и некоторых других хронических заболеваний. Цитрусы улучшают состояние зубов, борются с холестерином, цингой и так далее.

Мандарины противопоказаны при желудочных и кишечных заболеваниях, при холецистите, гепатите, нефрите и аллергии.