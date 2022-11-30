Портрет Елизаветы II художника Уорхола продали за 855 тысяч долларов в Торонто

Портрет скончавшейся британской королевы Елизаветы II, автором которого является Энди Уорхол, был продан на аукционе почти за 855 тысяч долларов

Портрет скончавшейся британской королевы Елизаветы II, автором которого является Энди Уорхол, был продан на аукционе почти за 855 тысяч долларов. Речь идёт об абсолютном рекорде, если учитывать печатные работы американского художника.

Его произведение удалось продать в рамках аукциона Heffel в Торонто. Стоит отметить, что предпродажной оценкой был показатель в 375 000 долларов, однако эту цену удалось довольно быстро перебить. Уорхол начал работать над портретом Елизаветы II в 1985 году – за несколько лет до своей смерти.

Используемая при работе техника – фотографическая шелкография. Основой произведения стала фотография британской королевы, сделанная в конце 1970-х годов фотографом Питером Грюжоном. Один и тот же снимок разместили на 4 отпечатках. Через несколько месяцев после завершения основной фазы художник решил нанести на свою работу алмазную пыль.

Недавно газета Independent со ссылкой на новую книгу писателя Гайлса Брандрета сообщила, что королева Елизавета II перед смертью боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга.