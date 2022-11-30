Джастин Трюдо: “Китай не вмешивается в выборы в Канаде”

Иностранного вмешательства в выборы в Канаде в 2019 и 2021 годах не было, 29 ноября заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо

Иностранного вмешательства в выборы в Канаде в 2019 и 2021 годах не было, 29 ноября заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая в парламенте.

«Наши службы безопасности и разведки и полиция очень серьезно относятся к важности борьбы с иностранным вмешательством, включая вмешательство Китая», — заявил Трюдо и заверил, что иностранного вмешательства в канадские выборы 2019 и 2021 годов не было.

«Канадцы могут быть полностью уверены в честности наших выборов 2019 и 2021 годов», — отметил Трюдо.

Напомним, ранее канадский телеканал Global News заявил, что на федеральных выборах в Канаде в 2019 году Китай вмешивался в избирательный процесс. Отмечалось, что 11 кандидатов получали финансирование от Китая.

Трюдо ранее уже комментировал эти сообщения, сказав, что у него нет данных о финансировании Китаем канадских кандидатов.