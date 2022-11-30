Канцлер Мексики и министр Канады обсудили проблему расизма

Вопросы расизма, инклюзивности и равенства обсудили министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард и министр жилищного строительства, разнообразия и инклюзивности Канады Ахмед Хуссен

Вопросы расизма, инклюзивности и равенства обсудили министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард и министр жилищного строительства, разнообразия и инклюзивности Канады Ахмед Хуссен, 28 ноября сообщает Prensa Latina.

В пресс-релизе мексиканского министерства иностранных дел указывается, что оба министра согласились в необходимости работать против всех форм расизма. Проблема расизма также будет обсуждаться в ходе следующего Саммита североамериканских лидеров, который состоится в Мексике в январе 2023 года.

Стороны согласились, что инклюзивность и равенство являются общими ценностями и приоритетом в двусторонних отношениях. Министр иностранных дел Эбрар указал на важность расширения совместной работы по этому вопросу, особенно против ксенофобских идеологий, существующих в регионе. Он сказал, что Мексика серьезно обеспокоена ростом превосходства белых в Северной Америке. Постоянная борьба с ним является одним из главных приоритетов нашей внешней политики, заявил министр иностранных дел.

Со своей стороны, министр Хуссен выразил свое согласие и указал, что Канада серьезно относится к этому вопросу. Он добавил, что противоядие от ксенофобии заключается в раннем образовании и внушении новым поколениям того, что разнообразие является источником не разделения, а силы.