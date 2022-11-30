Канада стремится ослабить свою зависимость от США

Экономическую зависимость от США стремится ослабить Канада, расширяя свои отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона

Экономическую зависимость от США стремится ослабить Канада, расширяя свои отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, сообщает 27 ноября Der Spiegel.

Правительство Канады опубликовало стратегию развития отношений в Индо-Тихоокеанском регионе. Согласно документу, на реализацию стратегию планируется потратить около 2,3 млрд канадских долларов. Часть денег планируется направить на кибербезопасность и вооружения. Отношения планируется углубить с более чем сорока странами региона, в том числе с Китаем.

Причиной для создания новой стратегии стала политика США, все более направленная на ограничительные экономические меры. Также внутри страны растет критика политики свободной торговли. Правительство обосновывает также новую стратегию диверсификацией торговых отношений.

Последние данные показывают, что внешнеэкономическая деятельность Канады на 68% завязана на США, и около 7% приходится на торговлю с Китаем. При этом торговые отношения с Китаем определяются как «проблематичные». Стратегия предлагает ужесточить контроль за инвестициями и защиту интеллектуальной собственности, чтобы ограничить китайские инвестиции в критические отрасли Канады.

Хотя Китай определяется в стратегии, как «разрушительная глобальная сила», все же сотрудничество с ним признается необходимым для решения глобальных проблем, таких как изменение климата или нераспространение ядерного оружия.