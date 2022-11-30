Университет Лаваль пока хранит гордое молчание, но его сотрудница высказалась. Лучше бы промолчала. Сочли бы за умную

Преподаватель из Университета Лаваль ответила на обвинения в расизме родного ВУЗА. Её ответ ошеломил читателей.

Недавно (27 ноября) мы рассказали о том, как Университет имени Лаваля объявил о вакансии на кафедре истории, но среди обычных требований к профессии и должности выдвинул требование, явно расистского толка и явно нарушающее законодательство Канады и Квебека («явно» – наше мнение, а не решение суда). И именно: в возмутительном объявлении ВУЗ ограничил доступ кандидатов к должности на основе их цвета кожи и личных вкусов (ориентации). – В тексте объявления чётко прописано, что соискатели, которые не относятся к явно заметным меньшинствам (термин, означающий тёмный цвет кожи или лиц азиатского происхождения), могут не беспокоиться, их заявки даже рассматриваться не будут. И это при том, что Закон гласит, что никакая дискриминация по цвету кожи и по личной ориентации не допускается.

Преподаватель истории из монреальского колледжа Доусон подал жалобу в Комиссию по правам человека, требуя рассмотреть вопиющее нарушение Закона. Мы об этом рассказали, но об этом же поведали и многичисленные новостные сайты, блоги, телеканалы и прочие источники новостей.

И вот некая преподавательница Университета «срезала» историка. Дама, по имени Суле Томкинсон (Sule Tomkinson), профессор Университета Лаваль прореагировала гордо и чётко: «… посредственный белый, который уверен в том, что заслуживает место на кафедре, когда у него даже книг нет, которые оценили бы другие историки».

Ответ дамы, считающей себя великой учёной (Университет неоднократно признавал её заслуги в изучении этнографии и социальных отношений между разными группами в обществе) поразителен сам по себе. Дело даже не в том, что в ответе содержится прямая ложь (работы историка были прочитаны и публично оценены его коллегами, великая учёная дама даже не умеет пользоваться стандартным поиском), дело в том, что она даже не поняла (или сделала вид, что не поняла, стремясь перевести тему в другое русло и отвлечь от главного вопроса), на что жалуется историк. Он ни слова не говорит о том, заслуживает ли должности, исходя из своих профессиональных качеств. Он говорит о том, что объявление явно расистское — оно исключает из соискателей лиц с белым цветом кожи, а это явная дискриминация по этническому признаку. И профессорша обрушивается на историка, употребляя термин «посредственный белый» (blanc médiocre), а не «посредственный учёный», например (на что и претензии предъявить было бы невозможно), то есть, профессорша, считающаяся выдающейся учёной в области отношений между людьми, основывает свою брань на цвете кожи оппонента!

После публикации ответа профессорши, несколько газет попытались связаться с ней и задать вопросы, в первую очередь, спросить, является ли её ответ подобием официальной позиции её работодателя. Она отказалась давать ответы по существу, предъявив лишь претензии, что после публикации её твита она стала получать «многочисленные угрозы от пользователей», но что её позиция не меняется. Спросить о том, означает ли это заявление, что она не поняла сути претензии историка и сознательно ли она обрушилась на того с термином «посредственный белый» (претензия не к определению «посредственный», а к определению «белый»), с дурнопахнущим расистским душком, не удалось. Точнее, спросить-то удалось, но ответа журналисты не получили.

Утром 30 ноября стало известно, что мадам удалила свой оскорбительно расистский твит после того, как многочисленные читатели стали организовываться с целью подать жалобу на её расистские высказывания, с требованием привлечь к ответственности и Универсистет, если тот не прореагирует. Сама же мадам Томкинсон затаилась и не отвечает на попытки связаться с ней после удаления её твита.

Будем надеяться, что Комиссия по правам человека разберётся в деле и даст суровую оценку как содержанию объявления о приёме на работу в ВУЗ, так и расистскому ответу сотрудника университета на жалобу жертвы дискриминации. Расизму и дискриминации бой!

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