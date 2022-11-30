Глаза устали? Постоянные или частые тёмные круги под глазами? Избавиться от них реально

Отвечаем на вопрос читательницы, которая просит дать советы — как успешно бороться с тёмными кругами под глазами.

Такие круги появляются в результате нарушения кровообращения, что сказывается на тканях кожи. Пигменты не удаляются должным образом, а эпидермис, который под глазами в четыре раза тоньше, чем кожа в остальных частях тела, сразу же реагирует. Кожа под глазами приобретает ясно выраженный коричневый или синеватый оттенок.

Анализировать причины явления сложно — у некоторых это наследственное, у других людей это явление вызывается образом жизни. Но так или иначе, бороться с явлением можно и нужно. Так же можно избавляться и от мешков под глазами — это несколько иное явление, вызываемое накапливанием воды и жиров в местах под глазами.

Чтобы избавиться от тёмных кругов, рекомендуются следующие способы:

Холод. Холод позволяет восстановить кровообращение. Утром, положите на глаза холоднй компресс и подержите его несколько минут. Вы быстро убедитесь в положительном результате (мешки под глазами тоже должны уменьшится в результате применения холодного компресса). Можно приложить кусочки льда (из холодильника). Или же просто охлаждённую в холодильнике металлическую ложку.

Опустите в стакан кипящей воды столовую ложку ромашки и дайте настояться минуты три-четыре. Затем смочите настоем ватку, положите её в холодильник на пять минут и приложите ватку к глазам. В этом случае комбинация холода и очищающих качеств ромашки приведёт к исчезновению кругов и мешков. Вместо ромашки можно использовать зелёный чай.

Инжир или огурец. Оба эти продукта помогают восстановить кожу лица, не зря они используются для масок. Положите кружочек продукта в холодильник минут на 10-15, затем приложите к глазам минут на 5-10.

Лимонный сок. Его охлаждать не надо. Пропитайте ватку лимонным соком, а затем приложите её к глазам на четверть часа. Повторяйте операцию каждый вечер. Допускается добавить в сок несколько капель оливкового масла.

Мёд. Смешать чайную ложку мёда со ста миллилитрами теплой воды, смочить ватку, положить ватку минут на десять на глаз, а затем убрать оставшийся на коже мёд мокрой салфеткой.

Массаж области глаз. Он называется лимфатическим массажем. Легко постукивайте по коже, легко массируйте её кончиками пальцев, совершая концентрические движения. Делать каждый день в течение нескольких минут, до нанесения крема, если пользуетесь кремами для лица.

Пейте много жидкости. Кроме прочих положительных результатов, потребление не менее полутора литров жидкости в день позволит улучшить состояние кожи по всему телу, в первую очередь под глазами и на веках.

Кофейная гуща. Вместо выбрасывания её, приложите к глазам и подержите опять же минут десять, она вызывает эффект очищения кожи. Кстати, можно самолично сделать крем с кофейной гущей — смешать кофейную ложку гущи с кофейной ложки натурального йогурта, подержать посуду в холодильнике не менее часа, затем нанести в качестве крема для лица минут на десять, после чего удалить. Применять раз в неделю достаточно.