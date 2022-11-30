Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Избавляемся от тёмных кругов под глазами
yeux
Тёмные круги под глазами.

Избавляемся от тёмных кругов под глазами

Megan Jorgensen Ноя 30, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество Оставить комментарий 58 Просмотров

Глаза устали? Постоянные или частые тёмные круги под глазами? Избавиться от них реально

Отвечаем на вопрос читательницы, которая просит дать советы — как успешно бороться с тёмными кругами под глазами.

Такие круги появляются в результате нарушения кровообращения, что сказывается на тканях кожи. Пигменты не удаляются должным образом, а эпидермис, который под глазами в четыре раза тоньше, чем кожа в остальных частях тела, сразу же реагирует. Кожа под глазами приобретает ясно выраженный коричневый или синеватый оттенок.

Анализировать причины явления сложно — у некоторых это наследственное, у других людей это явление вызывается образом жизни. Но так или иначе, бороться с явлением можно и нужно. Так же можно избавляться и от мешков под глазами — это несколько иное явление, вызываемое накапливанием воды и жиров в местах под глазами.

Чтобы избавиться от тёмных кругов, рекомендуются следующие способы:

  • Холод. Холод позволяет восстановить кровообращение. Утром, положите на глаза холоднй компресс и подержите его несколько минут. Вы быстро убедитесь в положительном результате (мешки под глазами тоже должны уменьшится в результате применения холодного компресса). Можно приложить кусочки льда (из холодильника). Или же просто охлаждённую в холодильнике металлическую ложку.
  • Опустите в стакан кипящей воды столовую ложку ромашки и дайте настояться минуты три-четыре. Затем смочите настоем ватку, положите её в холодильник на пять минут и приложите ватку к глазам. В этом случае комбинация холода и очищающих качеств ромашки приведёт к исчезновению кругов и мешков. Вместо ромашки можно использовать зелёный чай.
  • Инжир или огурец. Оба эти продукта помогают восстановить кожу лица, не зря они используются для масок. Положите кружочек продукта в холодильник минут на 10-15, затем приложите к глазам минут на 5-10.
  • Лимонный сок. Его охлаждать не надо. Пропитайте ватку лимонным соком, а затем приложите её к глазам на четверть часа. Повторяйте операцию каждый вечер. Допускается добавить в сок несколько капель оливкового масла.
  • Мёд. Смешать чайную ложку мёда со ста миллилитрами теплой воды, смочить ватку, положить ватку минут на десять на глаз, а затем убрать оставшийся на коже мёд мокрой салфеткой.
  • Массаж области глаз. Он называется лимфатическим массажем. Легко постукивайте по коже, легко массируйте её кончиками пальцев, совершая концентрические движения. Делать каждый день в течение нескольких минут, до нанесения крема, если пользуетесь кремами для лица.
  • Пейте много жидкости. Кроме прочих положительных результатов, потребление не менее полутора литров жидкости в день позволит улучшить состояние кожи по всему телу, в первую очередь под глазами и на веках.
  • Кофейная гуща. Вместо выбрасывания её, приложите к глазам и подержите опять же минут десять, она вызывает эффект очищения кожи. Кстати, можно самолично сделать крем с кофейной гущей — смешать кофейную ложку гущи с кофейной ложки натурального йогурта, подержать посуду в холодильнике не менее часа, затем нанести в качестве крема для лица минут на десять, после чего удалить. Применять раз в неделю достаточно.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal