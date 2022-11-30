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Новости «Черная пятница» побила рекорды по продажам за последние пять лет

«Черная пятница» побила рекорды по продажам за последние пять лет

Виктория Христова Ноя 30, 2022 Новости, Новости Америки, Новости Канады Комментарии к записи «Черная пятница» побила рекорды по продажам за последние пять лет отключены 25 Просмотров

Почти 197 млн американцев и канадцев приобрели тот или иной товар в рамках распродаж «черной пятницы» и «киберпонедельника».

Почти 197 млн американцев и канадцев приобрели тот или иной товар в рамках распродаж «черной пятницы» и «киберпонедельника». Число «5» стало в этом году символичным для североамериканского рынка сбыта. За пять дней распродаж был побит пятилетний рекорд, который исчислялся с 2017 года.

По словам специалистов, рекорд удалось побить благодаря двум моментам — своевременной реакции ритейлеров и их лучших вариантов, которые предлагали более выгодные цены на фоне возросшей инфляции.

2022 год побил рекорды даже допандемийных покупательских «бумов». До 2017 года данные за дни сезона распродаж считались отдельно — по «черной пятнице» и «киберпонедельнику».

Однако, эксперты отмечают, что 2021 год стал «провальным» по сезону распродаж из-за пандемии коронавируса. Что, в том числе, могло спровоцировать рост потребителей в этом году.

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