«Черная пятница» побила рекорды по продажам за последние пять лет

Почти 197 млн американцев и канадцев приобрели тот или иной товар в рамках распродаж «черной пятницы» и «киберпонедельника».

Почти 197 млн американцев и канадцев приобрели тот или иной товар в рамках распродаж «черной пятницы» и «киберпонедельника». Число «5» стало в этом году символичным для североамериканского рынка сбыта. За пять дней распродаж был побит пятилетний рекорд, который исчислялся с 2017 года.

По словам специалистов, рекорд удалось побить благодаря двум моментам — своевременной реакции ритейлеров и их лучших вариантов, которые предлагали более выгодные цены на фоне возросшей инфляции.

2022 год побил рекорды даже допандемийных покупательских «бумов». До 2017 года данные за дни сезона распродаж считались отдельно — по «черной пятнице» и «киберпонедельнику».

Однако, эксперты отмечают, что 2021 год стал «провальным» по сезону распродаж из-за пандемии коронавируса. Что, в том числе, могло спровоцировать рост потребителей в этом году.