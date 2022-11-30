Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Экономика Бизнес Искусственный интеллект против магазинных воров
Programe
Кадр из демопрограммы.

Искусственный интеллект против магазинных воров

Megan Jorgensen Ноя 30, 2022 Бизнес, В Мире, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 72 Просмотров

Разработана и внедряется компьютерная программа, позволяющая выявлять любителей воровать с магазинных полок

Разработанная французской фирмой компьютерная программа призвана положить конец воровству в магазинах.

Ни для кого не секрет, что магазинные воры стали бичом современной торговли. Этим негодяям плевать на то, что из-за краж магазины повышают цены (не суть важно, из-за краж или же прикрываясь кражами). Более того, многие из нас чувствовали себя неловко, когда блуждая по рядам, вдруг ощущали внимательные взгляды неприметного охранника, потому что наше поведение чем-то вызвало подозрение. Но взывать к совести воров бесполезно. Приходится магазинам тратить деньги на увеличение числа охранников, на системы слежения и на прочие меры борьбы.

Но вот одна фирма только что предложила любопытный способ противостояния этим мошенникам:

Французская компания разработала программу, которая автоматически отслеживает стандартные движения, переходы, осмотры покупателями товаров, выставленных на полках. Программа определяет нестандартные жесты, включая жесты и телодвижения, присущие лицам, которые пытаются что-то утащить. Например, программа определяет, как человек кладёт в рюкзак или карман предмет, взятый с полки или же, как он отворачивается от полки, делает шаги в “слепую зону”, а затем возвращается к осмотру полок.

Сигнал о потенциальной краже передаётся на пульт охраны, кассирам и охранникам на входе, что позволяет проверить подозревамое лицо с достаточной степенью уверенности в нарушении этим лицом закона.

Компания, разрабатывала программу с 2019 году, но вот теперь показала свои разработки и утверждает, что в ходе экспериментального использования её в ряде магазинов были получены обнадёживающие результаты. Если программа позволит успешней справляться с ворами, то тех ждут нелёгкие времена.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal