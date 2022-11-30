Разработана и внедряется компьютерная программа, позволяющая выявлять любителей воровать с магазинных полок

Разработанная французской фирмой компьютерная программа призвана положить конец воровству в магазинах.

Ни для кого не секрет, что магазинные воры стали бичом современной торговли. Этим негодяям плевать на то, что из-за краж магазины повышают цены (не суть важно, из-за краж или же прикрываясь кражами). Более того, многие из нас чувствовали себя неловко, когда блуждая по рядам, вдруг ощущали внимательные взгляды неприметного охранника, потому что наше поведение чем-то вызвало подозрение. Но взывать к совести воров бесполезно. Приходится магазинам тратить деньги на увеличение числа охранников, на системы слежения и на прочие меры борьбы.

Но вот одна фирма только что предложила любопытный способ противостояния этим мошенникам:

Французская компания разработала программу, которая автоматически отслеживает стандартные движения, переходы, осмотры покупателями товаров, выставленных на полках. Программа определяет нестандартные жесты, включая жесты и телодвижения, присущие лицам, которые пытаются что-то утащить. Например, программа определяет, как человек кладёт в рюкзак или карман предмет, взятый с полки или же, как он отворачивается от полки, делает шаги в “слепую зону”, а затем возвращается к осмотру полок.

Сигнал о потенциальной краже передаётся на пульт охраны, кассирам и охранникам на входе, что позволяет проверить подозревамое лицо с достаточной степенью уверенности в нарушении этим лицом закона.

Компания, разрабатывала программу с 2019 году, но вот теперь показала свои разработки и утверждает, что в ходе экспериментального использования её в ряде магазинов были получены обнадёживающие результаты. Если программа позволит успешней справляться с ворами, то тех ждут нелёгкие времена.