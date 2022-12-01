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Выбор редакции ООН заявила, что реальная зарплата в мире упала впервые за 20 лет

ООН заявила, что реальная зарплата в мире упала впервые за 20 лет

Виктория Христова Дек 1, 2022 Выбор редакции Комментарии к записи ООН заявила, что реальная зарплата в мире упала впервые за 20 лет отключены 38 Просмотров

В первом полугодии текущего года в мире в среднем снизилась на 0,9% реальная зарплата, говорится в опубликованном 30 ноября докладе Международной организации труда

В первом полугодии текущего года в мире в среднем снизилась на 0,9% реальная зарплата, говорится в опубликованном 30 ноября докладе Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН.

«Серьезный инфляционный кризис в сочетании с глобальным замедлением экономического роста, которое отчасти вызвано мировым энергетическим кризисом, ведет к резкому падению во многих странах реальных ежемесячных зарплат», — отмечено в докладе.

Сообщается, что в реальном выражении средний размер зарплаты снизился в первом полугодии 2022 года на 0,9%.

«Впервые в этом столетии зафиксирован отрицательный рост реальной зарплаты», — говорится в документе.

Сообщается, что в ряде стран снижение оказалось значительно выше указанного.В США и Канаде средний уровень реальной зарплаты в период с января по июнь упал на 3,2%, в странах ЕС на 2,4%, а в Восточной Европе — на 3,3%.

 

 

 

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