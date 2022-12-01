Правительства в одиночку не могут решить жилищный кризис в Канаде

По оценкам Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), для достижения доступности жилья к 2030 году необходимо построить еще 3,5 миллиона домов; большинство регионов не находятся на пути к достижению целевых показателей.

По оценкам Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), для достижения доступности жилья к 2030 году необходимо построить еще 3,5 миллиона домов; большинство регионов не находятся на пути к достижению целевых показателей.

Заместитель главного экономиста CMHC Алед аб Иорверт более подробно рассматривает проблемы, с которыми сталкивается рынок жилья, и то, что можно было бы сделать для их смягчения; он говорит, что универсального решения не существует.

Подходы к политике должны отличаться при обращении к домохозяйствам с разным уровнем дохода, пишет Иорверт. Хотя для семей с низким доходом существует целый ряд субсидий, Аберверт говорит, что необходимо решить основную проблему: нехватку предложения. Жилищные пособия и надбавки к арендной плате могут побудить некоторых домовладельцев взимать более высокую арендную плату, что означает, что субсидией пользуются они, а не предполагаемый получатель, говорит он.

“Поэтому правительства должны обеспечить наличие достаточного количества жилья. Более социальные и доступные жилищные структуры окажут непосредственную помощь домохозяйствам с низким доходом”, – пишет Иорверт.

Домохозяйства с более высокими доходами сталкиваются со своим собственным списком проблем. Аб Иорверт говорит, что государственные субсидии не являются решением в этих случаях: “Прямые субсидии в этих случаях не подходят, потому что рынок может предложить достаточное количество жилья по разумной цене, поэтому нет четкой необходимости для правительства вмешиваться таким же образом”. Экономист призывает к увеличению инвестиций частного сектора для создания большего предложения, особенно в секторе аренды.

“Правительства должны придерживаться общесистемного подхода и не поощрять предложение жилья для домохозяйств с низким доходом, препятствуя предложению жилья для домохозяйств со средним доходом”.

“Решение только одной части жилищного континуума чревато напрасной тратой ресурсов”, – говорит Аб Иорверт. “Поскольку домохозяйства могут переезжать из одного типа жилья в другой, решение для одной части, скорее всего, заключается в надавливании на одну часть воздушного шара: какая-то другая часть воздушного шара выскочит и, возможно, разорвет весь воздушный шар.

“Жилищная система взаимосвязана, поэтому для решения проблемы доступности жилья в Канаде требуется комплекс мер, которые повлияют на всю систему”.

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