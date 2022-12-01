SiriusXM сделал заказ на пару спутников для развертывания в Канаде и на Аляске

Во вторник, 29 ноября, компания SiriusXM заказала еще два спутника SXM-11 и SXM-12. Отмечается, что запуск планируется в 2026-2027 годах на ракете, которая пока что еще не выбрана

Во вторник, 29 ноября, компания SiriusXM заказала еще два спутника SXM-11 и SXM-12. Отмечается, что запуск планируется в 2026-2027 годах на ракете, которая пока что еще не выбрана. Базироваться они будут на платформе Maxar класса 1300 и станут частью группировки SiriusXM третьего поколения.

Стоит пояснить, что сейчас компания имеет пять действующих спутников с предполагаемым минимальным сроком службы с 2024 до 2036 года, а также два запасных на орбите для радиовещания в Северной Америкеи Канаде.

Напомним, ранее стало известно о том, что выручка SiriusXM от ее радиобизнеса выросла на 5% в годовом исчислении до 1,7 млрд долларов за три месяца.

SXM-8, спутник, построенный Maxar, который SpaceX запустила в 2021 году, в настоящее время является единственным спутником SiriusXMтретьего поколения, предоставляющим услуги радиосвязи на орбите.

SiriusXMнедавно сообщила, что выручка от ее радиобизнеса выросла на 5% в годовом исчислении до 1,7 млрд долларов за три месяца до конца сентября, чему способствовало увеличение числа самостоятельных абонентов. В дополнение к радио, спутники SiriusXMпредлагают услуги подключенных транспортных средств, включая автоматические уведомления о сбоях и помощь в поиске украденного автомобиля.